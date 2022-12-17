功夫茶：拒將國歌置頂　谷歌真大支嘢

「貧窮說話牙無力，富貴驕人鼻有聲」，呢兩句道盡世態炎涼！最近香港運動員於海外嘅國際賽事中，接連出現主辦單位播錯國歌情況，港府要求Google（谷歌）將正確國歌置頂卻遭拒絕，錯而不改，仲要砌詞狡辯；而之前歐盟法院裁定Google要刪除不正確搜尋結果，Google卻願意配合！可見Google確實有兩套標準，莫非當港府係「貧窮說話」而歐盟係「富貴驕人」？

嗱！特首回應有關事件，以不點名方式批評Google，指任何負責任和重視道德嘅媒體工作者，都不會將假新聞或虛假訊息放於頭條甚至置頂。特首之前回應有關事件，表示國歌代表國家嘅民族尊嚴和感情，係十分嚴肅和認真嘅事情，形容播放正確國歌係大是大非，亦係道德問題，政府將嚴肅跟進，會繼續去信Google交涉。

其實，Google之所以有恃無恐，就係港府對佢太過溫良恭儉讓，難怪Google擺出「我係流氓我怕誰」嘅格局，當特區政府冇到囉！你睇Google明明歪嘴吹喇叭，一股邪（斜）氣，仲要大支嘢廣播周知：Google每天都要處理數十億個關鍵字詞，因此我們建立了排名系統，自動顯示高品質而有用的相關資訊。又話「除非是我們的全球政策文件中列出的特定原因，否則我們不會刪除網絡結果」。嘩！語氣好似食咗好幾擔蒜頭，巴屎閉咯！喂！將反中黑暴歌置頂當中國國歌，咁叫做「自動顯示高品質而有用的相關資訊」？都真係我老竇，大水牛，我老母，就大風爐！若然再係咁樣，實行燒你本數簿！依家Google唔肯從善如流，一錯再錯到底，認真豈有此理！

呢嗱！立法會一眾議員眾聲喧嘩，有議員認為港府應向法庭申請禁制令，不應再將違法嘅訊息不斷喺香港嘅平台發布，並指喺網上，有名有姓嘅人發布違反《港區國安法》或涉侮辱國旗國歌等，負責有關平台嘅管理者也要負上法律責任。此外，亦有議員考慮用《立法會（權力及特權）條例》傳召Google香港負責人。之不過，特權法亦只有調查權力，只可以要求Google有關人士赴立法會解答問題，或許對Google構成多少壓力。被問到可否喺美國控告Google，議員就坦言比較困難，指唔少條例有域外管轄權，但域外執法係另一回事，要當地政府合作才可以域外執法。

嗱！中國外交部發言人都表示互聯網有責任向大眾傳遞正確訊息，不是放任錯誤訊息傳播誤導民眾，特別喺涉及國歌等關乎國家尊嚴嘅問題上。阿爺出到聲，特首又豈能不加把勁處理呢壇嘢，點都要有同閻羅王講數──唔知死嘅勇氣，同Google力爭到底，不把國歌置頂勢不兩立，豈容Google不守港法律而一味蠻幹撒野！