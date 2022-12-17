世界視線：以色列極端主義　中東和平最大敵

中國與沙特阿拉伯、中東各國的合作，是整個區域和平發展的希望。不過，以色列因素仍然是中東最大的動亂來源。遠因是以色列在1948年復國，實際是英法為主，加上美國，以二次大戰成果來酬報猶太人在戰時對英法的支持，也包括在大戰後英美從德國、中歐拉攏和吸納當地的猶太人，讓他們可在英法佔領的巴勒斯坦地區重建已失了二、三千年的國家。

對於阿拉伯國家，特別是巴勒斯坦世居二、三千年的居民，這屬於歐美大國的另一種殖民主義，把他們所屬的猶太人集中地移居殖民巴勒斯坦，依靠歐美大國的軍力鎮壓當地在戰後的獨立運動。也不單止以色列建國，而是整個中東區域由英法美來重劃戰後的政治格局，以不同的理由與原則建立新國家，扶植新的精英掌權，而不是讓鄂圖曼帝國崩潰之後，所屬各國自主爭取獨立。

讓以色列復國，其實是它們的政治劃分中故意地分散各宗教教派、民族於新建的各國中，可能便有特殊的政治陰謀，使不同宗教教派與民族互相制約。以色列更是歐美直接插入當地，利用猶太建國主義、狹隘的民族主義對阿拉伯人的歷史仇視。

以色列依仗歐美之力，多次打敗阿拉伯國家且擴大疆域，吸納90年代蘇聯崩潰後移來的龐大猶太人口，經濟、技術與國防力量大增，壓倒阿拉伯各國，但不足以帶來國家的安全，關鍵是以色列怎樣與阿拉伯國家和平共處，更主要的是怎樣處理原居的巴勒斯坦人民。聯合國解決的方法是以色列與巴勒斯坦兩國制，以耶路撒冷為共同首都。這是最理想的方案，問題是以色列立國的背後是猶太主義，堅持猶太的神賜亞伯拉罕迦南之地，包括1948年建國以外的地方，因此猶太人要陸續向外殖民。猶太的極端正統主義更堅持宗教立國，按教義把一切不接受猶太建國的阿裔居民、來自非洲的移民乃至左翼猶太人都視為敵人，他們不可能接受兩國方案。

這些極端正統主義政黨與勢力在民選政府愈來愈佔有影響力，背後是它們的社區極端排外，卻人口繁殖，已佔以色列人口的六分之一，且佔人口增長的七、八成。剛剛的大選使以色列的極端正統主義政黨可以幫助右翼的前總理內塔尼亞胡有機會重奪政權，更進一步走向極端主義，壓制巴勒斯坦人和與阿拉伯國家對抗。

研究所所長 陳文鴻