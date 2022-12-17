正論：奪命慘劇爆不停　寒流襲港心更冷

昨日陰風細雨，天氣苦寒，一片急景殘年之景，詎料悲處未算悲，先有女經理疑炒股失利及情變，被揭與年邁父母於元朗燒炭俱亡；再有東涌兩死10傷車禍，一部龍運巴士懷疑撞向兩輛停在路邊清潔的貨車，釀成無可挽回的悲劇。再加上接連不斷的奪命工業意外，多個大好家庭破碎。這個冬天實在太悲情！

東涌的致命交通意外發生後，清潔業界指出政府未有指引列明在公路旁清潔如何擺放警告牌，但事實是否如此呢？根據路政署《道路工程的照明、標誌及防護工作守則》，在馬路或公路施工需擺放特定指示牌。包括在施工路面前40至100米必須有提醒前路正施工的標誌，之後再擺指示牌，提醒駕駛者需繞路、或轉線，並應豎立多個「雪糕筒」環繞施工道路。但從網上流傳的「車Cam」片段可見，涉事清潔車停在路旁，並無放置告示牌，亦無「雪糕筒」或閃燈提示。警方亦指出，在公路進行工程需事先申請，正了解有關公司有無按規定申請。

世不患無法，而患無必行之法。清潔業界聲稱政府欠缺指引，但路政署明明是有法可依，清潔公司卻不清不楚，承辦商更未有徹底保障工人安全，與當局鮮少執法絕對脫不了關係。

事實上，不少駕駛者都有同感，即使工程車已擺放告示牌和雪糕筒，但在高速公路依然有不少盲點，司機未必煞掣得及。有關工程若非緊急，是否可留待深夜非繁忙時段進行，路政署等部門必須詳加考慮。否則，「官不殺伯仁，伯仁因官而死」的悲劇，恐怕還是會重複上演。清潔工人的命都是命，政府絕對有責任作出監督，讓所有勞工均得到保障。

當然，理想很豐滿，現實很骨感，港府口說重視勞工安全，實際上政策向資方傾斜。最近接二連三發生嚴重工業意外，日前一名37歲男工於貨櫃碼頭南路對開一工地範圍內，為防撞緩衝板泵入壓縮氣體期間，緩衝板疑突然爆炸，大量氣體湧出將事主彈飛至十多米外，重創昏迷最終不治。

這是3日內第3宗奪命工業意外，意味3個大好家庭頓失支柱、家破人亡，令人悲哀，更令人憤怒！憤怒者，香港自詡安全城市，但承辦商根本不重視人命安全，勞工處亦只懂賊過興兵，事後巡查補救，無非做騷。何況法庭對承辦商往往判罰輕微，工傷告票平均罰款僅2萬餘元，人命何價！港府再不修例加強監管和提高罰則，法庭再不從嚴發落，工人枉死的悲劇只會沒完沒了。

所見既可駭，所聞良可悲。中年女經理疑炒股失利及情變，竟偕年邁父母燒炭共赴黃泉，不能不令人慨嘆，父母對子女的愛是盲目的。但家家有本難唸的經，早前一對年邁父母因為不堪照顧長期患病女兒所帶來的壓力，狠心揮錘擊斃女兒，又令人慨嘆如此父母，心何太狠！

寒流來襲，氣溫急降，香港一片蕭索。連串悲劇背後，不是偶然，而是政府監管失職、有法不執，以及社福支援不到位的必然。但願這些鮮活的人命，能夠敲醒官僚麻木不仁的神經，真正做到亡羊補牢未為晚。