在香港說好中國的故事，是中國怎樣的故事。當然，自1949年中共革命以來，中國故事內容極其豐富，多少仁人志士為國族的存亡復興做了眾多可歌可泣之事。中國故事對國人可以振奮人心，正確地面對這幾十年國內的成敗得失，國外和世界的巨大變化。

說中國的故事不僅向國外宣傳解說中國幾十年努力的成果，更重要的是說的同時整理我們對這幾十年發展的認識，分清事理，明白因由，為未來進一步的發展找出道路與方法。因此不能避諱藏拙，報喜不報憂，只說成績，不說教訓。也因此，在說好中國故事時要減少歌功頌德，更要切忌民粹主義，過度的民族主義，會讓情緒遮蔽理智和對國家發展的清醒認識。

要知道中共1949年革命是走了多少彎路，犧牲多少人的血汗生命。1949年後的建設也是從一窮二白、沒有先例，摸着石頭過河，一步一步走過來，其中跌倒不少，付出的代價不少；今天的成就絕不僥倖，也絕不必然。即使今天，中國還要面對着全球百年不遇的政經大變局，以及地球面對的環保生態災難的大挑戰。今後走的路不會比過去幾十年容易，只是條件不同，問題有異，應對的方法要不斷更新。

中國不能自滿自負自驕，國歌《義勇軍進行曲》展示出新時代、新環境、新條件、新的冒着困難前進。說好中國的故事，便不能不包含這方面的因素。說故事不是說給兒童，即使說給兒童，也不能用童話的方法，而是要把道理、世情深入淺出地解說，更何況說好中國的故事的對象，是至少幾十年以至一、二百年並不了解中國，對中國抱有各種錯的成見、偏見的國際社會呢？

近10年中國的信心增強，再不韜光養晦、只埋首國內發展，而是面向世界，懷抱世界，因此可以大聲疾呼人類命運共同體的主張，向歐美霸權主義，各種極端的民族主義、宗教主義挑戰。今年，中國更在2013年「一帶一路」倡議之後，提出全球發展倡議、全球安全倡議。

中國從修身、齊家、治國進至平天下，追求天下和平，人類命運共同體。這是中國從來都沒有的國際主義、世界主義，與歐美的資本主義、帝國主義形成尖銳的對立。中國要求改變世界，改變幾百年歐美帝國主義、殖民主義的災禍，還世界與人類和平發展。向世界說中國的故事，不能不說這個部分。