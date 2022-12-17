香港教育局公布《教師專業操守指引》，規定教師「不應有的行為」，包括：不得組織、策劃、實施或參與違反《基本法》、《港區國安法》或任何香港法律的活動；不得鼓吹違反社會秩序的言論、宣揚或表達仇恨及暴力等；不得向學生傳遞或宣揚違法違規、違反社會秩序的訊息和言論；不得拒絕執行有利於教育的學校政策、指引和措施；不得發放不實或無根據的訊息。違規教師將受到紀律懲罰，最嚴重者將「終身釘牌」——取消教師註冊。

一個地區的教師，行為操守被教育當局作出這樣的嚴厲規管，香港恐怕是全世界獨一無二，這能怪誰呢？只能怪回歸後香港領域——從教育當局到學校管理到教師隊伍！這份「指引」列出的「不應有的行為」，全部是20多年來一些教師大幹特幹的行為。他們的這些行為，對香港教育工作、社會秩序破壞極大，對學生、下一代、青少年毒害極大，作孽之深，世所罕見！

而教師組織——「香港教協」是一個包括了香港各大學、中學、小學、幼稚園、特殊學校的教師組成的教育工會，據稱有10萬人之眾，不但長期參加反中亂港活動，而且是其主力軍。最可怕的是「教協」和教師的「特殊地位」，他們可以帶起學生、家長參加其反中亂港活動，每次發動示威遊行，「教協」的隊伍一定最「兵強馬壯」、「浩浩蕩蕩」，「教協」的領導必是反中亂港陣營的頭面人物。

香港回歸20多年，他們一直鬧得很兇，他們要向學生灌輸反《基本法》、反中仇共、違法違規、反社會秩序，沒人管得了，學校成了他們的自家菜園子，年輕學生成了他們培養反中亂港「薪火相傳」的接班人。終於，香港發生了反修例暴亂，大批中小學生、大學生投入暴亂，一些教師或在後面教唆，或衝在前面發揮師表作用。

一般估計，回歸後香港的學校教育至少毀了兩代青少年。惟社會不知那些教師是否知錯？可有悔意？