教育局日前煞有介事公布《教師專業操守指引》，就8個範疇規範教師的專業操守及行為指引，包括「恪守法治」、「以身作則」、「尊重私隱」和「維護專業」等，並針對各項守則舉例說明甚麼「應該」做，甚麼「不應該」做。實際上，這些守則都是如「阿媽是女人」的基本常識，例如「恪守法治」，不是每個市民都應該遵守嗎？如果教師連這些基本常識也不懂，竟要勞煩教育局白紙黑字寫明，他們還有甚麼資格為人師表？

事有必至，理有固然，教育局像教育小學生似的為教師列明指引，就是因為部分教師確實很小學雞。尤其是反修例黑暴期間，整個教育界可謂烏煙瘴氣，亂象叢生，失德敗行的教師比比皆是，豈止違反專業操守而已。該份指引提到多宗備受關注的個案，包括高中通識科及小學常識科有教師製作賣國歷史教材等，只是教育亂象的冰山一角。黑暴期間逾萬人被警方拘捕，當中約四成為學生，不少更是未成年人士，年齡最小的只有11歲，教育問題之嚴重可見一斑。

常說十年樹木，百年樹人，教育的重要性再怎麼強調都不過分。香港回歸後紛紛擾擾，人心遲遲未能回歸，以致出現港獨歪風，終於引發黑暴，其中一個主要原因就是教育出了問題。香港經歷150年殖民統治，幾代人被殖民教育「洗腦」，以致習非成是，普遍缺乏國家民族觀念，這不足為奇。奇就奇在回歸後教育領域不但沒有去殖民化，反而將中史教育邊緣化，又弄巧成拙推出所謂通識教育，國民教育反而無法推行，真可謂本末倒置，比殖民教育更像殖民教育。學習環境的異化，正是教育問題的主要表現，也是青少年問題的主要根源。

雖然《港區國安法》實施後，黑暴平息了，校園寧靜了，教育局也陸續推出一些改革措施，但還是無法從根本上解決問題。畢竟教育界有太多黃師，他們過去接受的是殖民教育，思想不可能一下子轉過來，看來只能慢慢改造和淘汰。

近年出現移民潮，教師流失率增加，有人擔心教育界人才不繼。其實不必太擔心，出走的教師大多是黃師，他們對香港離心離德，對國家沒有感情，即使留下來也未必會盡忠職守。與其讓他們繼續誤人子弟，何不歡送他們離開？舊的不去，新的不來，香港教育確實需要一場大換血。