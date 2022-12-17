中國國力日盛，美國驚覺中國在國際間的影響力愈來愈大，不得不急起直追。早前拜登在柬埔寨金邊出席東盟峰會，表示與東盟建立「全面戰略夥伴關係」；日前又在華盛頓召開「美國與非洲領袖峰會」，揚言美國「全面投入在非洲的未來」。美國急欲攙一腳扳回一城，問題是，阮囊羞澀，出手極低，有可能達到目的嗎？

拜登宣布未來3年提供550億美元協助非洲發展能源、網絡科技、經濟、健康、國家安全等，期望與非洲共同創造充滿機遇、「沒人落後」的未來云云。

儘管拜登隻字不提中國，但是國防部長奧斯汀在美非領袖峰會上，質疑中國不透明的做法，最終將破壞非洲穩定，又再搬出污衊中國這一套。司馬昭之心，路人皆見。

中國跟非洲已是老朋友，美國以為向非洲「施捨」550億美元就是皇恩浩蕩，還要非洲多國領袖不遠千里來到華府「拜見」，美國的傲慢可見一斑。事實上，非洲共有54國、13億人口，550億美元還要用於多方面，顯然就是笑話。再說，今次峰會乃事隔8年再舉行，反映美國向來不重視非洲，前總統特朗普甚至口出狂言，形容非洲為「糞坑」。反觀中國，數十年來跟非洲友好如一，習近平曾親身到訪非洲四國。

數字不會說謊。2009年，中國已取代美國成為非洲第一大貿易夥伴，當年涉及的金額已達1,500億美元，及至去年更到了2,700億美元的規模。更不必說，從2007年到2020年，中國各大開發銀行為撒哈拉以南非洲基礎建設項目提供的融資金額達到230億美元，是美國、德國、日本及法國合計融資總額逾兩倍。美國口惠實不至，又一味頤指氣使，想「收回失地」，真是門都沒有。