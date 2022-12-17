內地應付新冠疫情，突然採用「震盪療法」，幾乎走上了躺平之路，更有專家用數學模型推算，指解除疫禁後的中國，最終可能會導致約100萬人因染疫而死。有不少「黃絲」評論者便以此說事，指內地封控3年如同白費，中西管治模式比較，能夠笑到最後的，始終還是西方那一套。

回應上述說法，須分兩個層次，首先，數學模型的推算不一定準確，中國開放禁疫令之後，是否真要賠上過百萬條人命，至今仍是未知之數。再者，即使最終中國的死亡人數不少，但待至今天才解封，仍然比在去年或前年解封好得多。

如果在去年或前年解除疫禁，當時的新冠病毒株殺傷力強，任何人直攖其鋒都屬不智。踏入2022年下半年，變種病毒Omicron對人體的破壞力明顯減弱，中國14億人選擇在此時才去迎戰，勝算當然高一籌。更重要的好處是中國有了歐美國家的先例作參考，透徹知道新冠疫情的流布方式，如此一來，這一場仗就算要打，心裏也踏實得多。

2020年疫情在歐美國家大爆發，最可怕的還不是見到有染疫者死亡，而是你根本無法預計疫情如何發展，病毒將會愈變愈強，抑或愈變愈弱，全球的專家都說不準。傳聞在疫情最嚴峻時，意大利的醫學團隊全面崩潰，甚至曾請求中國派遣醫療人員，接手處理該國全部的深切治療病房。印度的情況則更嚴重，病死者屍積如山，大量遺骸只能當街焚燒，人命賤如草芥，而疫情接下來將如何走向，大家卻茫然無知，只能聽天由命。

相對之下，中國封控3年，就贏取了3年對疫情的觀察和準備時間，故即使今日疫情傳開來，人們也不會像當日的意大利和印度般，對疫情產生未知的惶恐。