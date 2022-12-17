中文大學校長段崇智日前出席一個教育論壇時，提到現今社交媒體及假新聞如病毒般傳播極廣極快，建議在大、中、小學設邏輯課，教導學生「醒目啲」，分辨「邊啲啱邊啲唔啱」，抗擊這股「訊息流行病」。其他人說這番話不具說服力，惟出自段校長之口則甚有夫子自道的況味，只差聲音沒經過處理，否則與「慌張西望」苦主現身說法又有何分別？

其實，學着世界衞生組織以「訊息流行病」（infodemic）來形容人們對生活中的資訊缺乏分辨真偽的能力，說法有欠精準，皆因正確資訊與不正確資訊混雜其中，尚且有機會讓人接觸到正確訊息，問題是，假訊息當道，「最怕假消息當咗真的聽」，即使教育界裏的頭面人物也難以免疫，成為「錯誤訊息流行病」（misinfodemic）的超級傳播者，那便真是為虎作倀了。

各位若不善忘，應該記得黑暴肆虐之時，有中大女生挑選在一個公開的對話會上，聲淚俱下訴說遭警方「性侵」，並逼問段崇智：「請問你願唔願意同我一齊鼓起勇氣同學生同行，譴責警方對被捕人士包括中大嘅學生施暴？」段校長起初尚能「醒目啲」表示「所有暴力我都譴責」，但現場聞言起哄，形成一股群眾壓力，有黃媒指有學生甚至「×你老母、仆街」。後來在學生脅迫舉行閉門會議後，校長在沒有任何查證下，竟承諾發聲明譴責警方，要求港府在機制以外調查警隊。

如今回看該名後來被傳媒揭發反口覆舌、說話疑點重重的報稱遭性侵女生，讓人不禁慨嘆一旦錯信了別有用心之人的「煲雪」，只能自嘆倒楣的說：「嗯，Oh shit」。當然，段校長談到「訊息流行病」，指萬一有人相信錯誤資訊，因此做錯一些事，須負上後果，此話才是最諷刺。