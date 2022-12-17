一名男客戶服務助理在互聯網擅自披露前女友個人資料，更冒充對方在網上徵友。個人資料私隱專員公署今年8月落案起訴他，指其違反新修訂的《個人資料（私隱）條例》共7罪，日前在沙田裁判法院被判入獄8個月。署理主任裁判官指出，被告「一而再、再而三」犯案，對事主造成不可估量的傷害，案情嚴重，判刑須具阻嚇性。

這是自去年10月「起底」新法例生效後的首宗判刑案件。惡意起底行為禍害深遠，受害者不單止個人聲譽受損，其親友更往往會受到牽連，加上在網上已公開的個人資料，即使從源頭移除，亦相當於被永久公開，將造成難以磨滅的負面影響。

2019年黑暴，大量市民慘遭起底，當中針對政治人物、警員的情況尤為嚴重。不法之徒於網上大量散布警員的姓名、警員編號、社交網站照片及住址等個人資料，更有警員個人及其家人的手提電話號碼和身份證號碼被上傳到各社交平台，他們因此而不斷受到滋擾，對其日常生活造成嚴重影響。起底受害人所承受的身心傷害及壓力絕非筆墨所能形容。

截至上月底，個人資料私隱專員公署共收到109宗指名調查，進行10宗拘捕行動，連同上述案件，至今已有4案在法院提控，日前更首次起訴涉及警員的案件。此外，網上起底訊息較早前亦已大幅減少，可見起底刑事化條例實施後已有一定成效。上述案件雖然只屬感情糾紛，但相信判刑能有效對所有惡意起底行為起到警惕作用，且具有一定的阻嚇力。筆者期望社會能藉是次案件，意識到起底為嚴重罪行，亦呼籲廣大市民，在網上發布或轉載任何疑涉及起底的訊息時必須三思，切勿以身試法。