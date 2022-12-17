李家超致函人大常委會，要求就黎智英國安案聘用英國御用大狀釋法一事，進一步揭露司法機關需要徹底改革的迫切性。

中央政府大力推動特區政府及香港各界學習和貫徹二十大的精神，北京高官畫龍點睛指出，要貫徹落實全面管治權須有的放矢解決「不設防」的盲點及要害部門。那麼，釋法事件的重要性已不在釋法本身，而在於釋法事件再一次充分暴露司法機關沒有貫徹愛國者治港的大原則，中央要求全面落實《基本法》和《港區國安法》的行政、立法、司法3個方面，卻唯獨司法機關無王管和失控脫軌。

君不見，終審法院在對黎智英聘洋大狀要作出判律政司敗訴的不可上訴終局判決前，竟違反《基本法》第158條規定，不主動使用先行尋求人大解釋，自把自為，不是脫軌了嗎？君不見，司法機關雖然在輿論的嚴厲批評下，曾宣布停止「覆核王」郭卓堅3年內申請司法覆核案件的法援，但又自打嘴巴再批准其就「免針紙」覆核案申請法援，無王管了嗎？君不見，有法官以一個連上訴人也「估不到」的理由，作出「估不到」的判決，無罪釋放前支聯會副主席鄒幸彤煽動非法集結，法官有護國安嗎？

君不見，法庭對未審的四分之三佔中案中700多人的案件，拖延跨過一屆5年政府的任期，用拖延審訊手法為非法佔中被捕者「玩脫罪」，履職了嗎？君不見，法庭採用相同拖延時間方法，拒設特別法庭審黑暴案，為約7,000名未審被捕者放聲氣炮製「特赦」脫罪的氛圍及契機，止亂嗎？公義嗎？公道嗎？君不見，官變質，濫用審判權對亂過馬路案竟審22個月及訟費上訴又纏3年，甚至有官濫權變相放生毒販。

6個「君不見」，足證司法機關無王管已脫軌。