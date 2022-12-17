眼見國家主席習近平最近的沙特阿拉伯之行取得空前成功，美國總統拜登一定恨得牙癢癢；而近年中國對非洲嘅投資已大大超越美國，拜登亦不是味兒，想分一杯羹，最好笑係美國防長奧斯汀之前無厘頭警告非洲國家要小心中國、俄羅斯嘅威脅。

事實係中非長期建立嘅友誼固若金湯，老朽昨日已略有所述。中國援助非洲早在毛澤東時代開始，1965年坦桑尼亞總統尼雷爾訪華，中國政府同意幫助修建一條由坦桑尼亞到贊比亞嘅鐵路。毛澤東當年堅定地對尼雷爾說：「你們有困難，我們也有困難，但是你們的困難和我們的不同，我們寧可自己不修鐵路，也要幫你們修建這條鐵路。」

看官，這種豁出去以誠待人嘅交友態度，美國永遠不會有！美國只懂恃強凌弱，蝦蝦霸霸，近年更是背信棄義，急功近利，連中國都不以為友，當中國提出嘅「互利共贏」不是一回事，卻一邊「喊驚」另一邊又要「制裁」、「加關稅」，損人不利己，堪稱精神分裂！呢，拜登失落於中東，轉頭想同中國爭非洲嘅經貿，佢向非洲一眾國家領導人表示，美國會全情投入非洲嘅未來，因為「當非洲成功，美國也會成功。坦率地說，整個世界也會成功」。真是屁話！拜登又指出，美國與非洲大陸自由貿易區達成嘅新協議，使美國公司能夠接觸到13億人口和價值3.4萬億美元嘅市場。

事實上，美國近年千方百計圍堵、封殺中國，早前游說日本和荷蘭，聯同美國收緊先進晶片生產設備輸往中國。如今又話要與非洲「共建未來」，而拜登並無提及中國，彷彿佢唔提中國，中國喺非洲領導人眼中就會自動消失！中非友誼係患難見真情，牢不可破，美國想取而代之，只是一廂情願！