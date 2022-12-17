全球最大加密貨幣交易所之一的FTX，因為資不抵債，加上競爭對手幣安（Binance）放棄合併計劃，在上月申請破產保護。FTX的創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，人稱「薯條哥」）在美國提出刑事指控後，近日他在巴哈馬被捕，被美國證券交易委員會以涉嫌詐騙投資者落案起訴。其後他再被加控8項刑事控罪，包括匯款詐騙、洗黑錢和違反選舉財務法等，他所有控罪合計，最高可面臨115年監禁，預計他將被引渡到美國。投資者若是買了FTX的加密貨幣，便會血本無歸。

根據向法院提交的起訴書稱，SBF自2019年5月以來，藉着把FTX宣傳為安全、負責任的加密資產交易平台，從股權投資者籌集得超過18億美元。SBF被指從「一開始」便由FTX轉移客戶資金，以支持名下對沖基金Alameda Research，然後，他將Alameda Research用作他的個人儲錢箱，用於購買豪華住宅、支持政治運動、進行私人投資等用途，更形容SBF精心策劃了一場長達數年的欺詐。

眾所周知，加密貨幣交易所根本無王管，為了保住交易所的平台不受監管，加密貨幣的創辦人不時作出大量的政治捐獻，爭取政客和政府支持，並且縱容包庇其精心策劃的欺詐行為和活動。投資者見到加密貨幣炒得熾熱，有利可圖，更罔顧加密貨幣的投資高風險，紛紛入市一起進行炒賣圖利，一旦泡沫爆破，畢生的血汗積蓄便會化為烏有。

起訴書指出，SBF與他的FTX投資者交涉的方式，是建造一個以欺騙為基礎的紙牌屋，他一直沒有向股權投資者或交易平台客戶說明存在FTX的錢有這些用途，稱他涉及欺詐行為。

此外，當局亦將尋求判處罰款，禁止SBF再擔任公司董事和高層職務，且限制他往後只能利用個人戶口買賣證券，並預料會向巴哈馬要求將他引渡到美國受審。

為甚麼美國證券交易委員會沒有向FTX監管規範？SBF於2019年創立全球第二大加密貨幣交易平台，他在高峰期資產淨值估計多達320億美元，他亦是今年最大的政治捐獻者之一，曾經向左翼政治組織和民主黨共捐贈幾百萬美元。但是，FTX早前經歷擠提，有客戶在72小時內撤走約60億美元資金，SBF其後被發現曾動用100億美元的客戶資金。

今次事件令市場失去信心，或令「幣圈」由「寒冬」變成「冰河時期」，幣圈必須予以監管，才可以重拾市場信心。虛擬幣仍然有很多不確定性，至少待FTX的問題及後續監管明朗化之後，才可考慮投資。

虛擬資產承受着較高的風險，包括流通性不足、價格大幅波動、定價欠缺透明度、潛在的市場操縱、黑客攻擊和欺詐，以及可能損失所有價值，投資者須注意相關的重大風險。