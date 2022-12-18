俄羅斯的烏克蘭戰爭，其中一個目標是反法西斯主義。戰爭的進展中，美國與歐盟動員的僱傭兵，不少是歐洲與中亞的法西斯主義者，與烏克蘭政府愈來愈受新納粹主義武裝影響的趨向結合。烏克蘭戰爭是代理人戰爭，但跑在前線，為北約效力的便愈來愈多是法西斯主義分子和純為錢賣命的僱傭兵。後者思想行為也屬政治上右派以至極右派。對比歐洲的近代歷史，二次大戰前英法美是支持歐洲大陸納粹主義的發展，目的是要抗衡蘇聯的崛起，和歐洲共產主義的發展。只是德國納粹主義強大到失去控制才被迫應戰，惟有拉攏蘇聯夾攻德國。但從戰後的發展為爭奪歐洲產生了冷戰，英美等西方主流政體也重新回歸到支持歐洲的右派思潮，以至縱容法西斯主義用不同形式與方法持續。

或許英美法等國內政治可以有左派思潮的傾向，包括為救本國經濟政治而採類似社會主義的福利主義。但對外它們卻從來都是極右，帶着強烈的帝國主義、殖民主義的種族歧視以至滅絕的色彩。英國傳統的分而治之戰略，不過是在它力有不逮才取外交分化。若有足夠的力量，還是用赤裸裸的暴力來達成其佔領與統治目的。

烏克蘭戰爭若從歐洲這一、二百年的發展來看，不僅只是美國在世界霸權趨於衰落之際的最後反擊，更且是繼承一次大戰以來，法西斯與反法西斯之戰 。此所以普京治下的俄羅斯從投靠歐盟不成，變為愈來愈以蘇聯的繼承人和代表為名。美國主導的西歐及東歐極右化促成了俄羅斯的回歸蘇聯體制和思想，在歐洲之內抵抗西歐的攻擊並尋求包含俄羅斯在內新歐洲的轉變。

媒體與國際輿論討論烏克蘭戰爭，乃至其他的事件都是把現在的歷史因素、脈絡全部排除，只看眼前表面的情況，甚且是偽造現實。最簡單的是把烏克蘭戰爭中當地的新納粹主義和各地湧來的法西斯主義者，視而不見，更盡力掩飾他們惡劣的行為與言論，把戰爭變成美國漫畫書裏英雄與惡人的對抗，黑與白的平面化敵對，目的與作用不過是為了愚民。

缺乏歷史的認識，國際事件都變成善惡對決，愚民便成為資本操縱的娃娃，自欺欺人並自裁。但是億萬的人民怎會只是被輕易愚弄呢？蘇聯崛起以來的歐洲，也是重複革命與反革命的反覆，沒有甚麼歷史的終結。世界還是會進步的！