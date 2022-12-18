香港警隊正在向內地大學的香港學生招募警察，提升警隊政治素質，適應新形勢需要。據報道，警隊招募組主動出擊，11月推出「內地大學招募快線」，首次派出19人團隊，走訪廣州暨南大學及福建華僑大學，對有興趣報考警隊的港生，可即時遴選，包括筆試、小組面試及體能測試；錄取者回港後，可盡快到警察學院受訓，成為警隊生力軍。

香港警隊之所以跑到內地大學招募港生，是因為正如招募組負責人陳純青所說，這些年愈來愈多的香港學生選擇到內地升學，他們至少4年都在內地生活，其個人質素，包括紀律方面、對國家的認識、價值觀非常符合警隊需要。

香港回歸後，「一國兩制」實踐摸索了20多年，得出一個十分重要教訓：公務人員中特別是警隊人員、司法人員和管治人員而言，「對國家的認識和價值觀」最要緊、第一位，所謂德才兼備、以德為先，指的就是這些。

回歸20多年，「港人治港」混亂不堪，問題叢生，國家認識不足甚至扭曲，價值觀「發黃」是其根源。過去，不要說香港警隊特意到內地大學招募香港學生了，就是港人到內地讀書也被社會和體制歧視，返港找工作低人一等，休想當公務員、當警察。這種歧視，是港英時代刻意打造的，回歸後陰魂不散，在體制內尤其作祟。

反修例暴亂平息，《港區國安法》實施，「愛國者治港」原則貫徹，擠破了膿包，改變了大勢。要落實中央全面管治權，就必須從「對國家的認識和價值觀」入手，刮骨療毒，去腐肉、增新肌，這方面的工作還有很多要做。

警隊到內地大學招募港生，只是開始。警隊要吸納內地青年加入已經提出，不過至今只聞樓梯響，據稱阻力不小；香港中高級公務員和內地官員掛職交流計劃也已提出，仍是只聞樓梯響，想必阻力更大！