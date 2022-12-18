美國近日又將36家以半導體為主的中國企業列入實體清單，限制取得相關技術。對於此類新聞，人們早已見怪不怪，或者說早已麻木了，美國遏華無所不用其極，甚麼昏招爛招沒有見過？人們覺得可笑的是，華府高官那邊信誓旦旦要與中國攜手應對氣候變化等跨國挑戰，並就全球宏觀經濟和金融發展保持溝通合作，這邊卻對中國企業下黑手，而且一次就針對36家企業，說一套做一套，難道老美自己不覺得虛偽？美國國務卿布林肯急於明年初訪華，到底想談甚麼？

看來美國是真的急了，愈是加緊打壓中國科技企業，愈是證明其科技霸權搖搖欲墜。其情急之下胡亂出招，自身必然遭受反噬，也無法阻止中國發展。就以晶片來說，中國去年進口晶片達到4,000億美元，佔全球份額60%，華府限制美國企業及其盟友向中國出口晶片，等於跟自己的利益過不去，也等於限制自身未來發展，這豈止是自損八百，簡直是慢性自殺。

更何況，不管美國如何打壓，都阻止不了中國科技發展。連英國媒體也坦言，美國最新的晶片出口管制，不大可能限制中國在人工智能和超級電腦方面的進步，反而引發人們對制裁效果的質疑。這種質疑並非沒有道理，愈來愈多人認為美國晶片限制政策真正針對的目標未必是中國，而是盟友的相關產業。例如日本和南韓的半導體產業，主要市場就是中國，如果按照美國的要求對中國實施禁運，不僅產品賣不出去，整個行業都將無法發展甚至無法生存。又如台灣晶片產業，隨着「鎮台之寶」台積電在華府威逼利誘之下到美國設廠，變相成為「美積電」，遲早掏空台灣晶片產業。

顯而易見，美國費盡心思搞這麼多動作，除了出於遏制中國的險惡用心，另一個目的就是奪取國際晶片市場的控制權，搶佔盟友的市場份額。盟友不是看不穿美國的企圖，而是敢怒不敢言，只能犧牲自身利益去滿足美國，說來實在可悲。難怪基辛格說，做美國的敵人很危險，做美國的盟友很致命。

如果不想致命，就必須敢於說不。美國積極拉攏日本、南韓和台灣組成所謂「晶片四方聯盟」，進一步打壓中國。而南韓政府早就表明兩大立場，一是應該尊重「一個中國」原則，二是不應對中國實施出口限制。關鍵在於青瓦台能否堅持到底。