俄烏戰爭仍未有落幕之期，近日俄羅斯再向烏克蘭狂轟猛炸，不僅發電廠、電訊等基建設施被毀，一些平民村落同樣遭受襲擊。在嚴寒天氣下，烏克蘭人斷電斷能源，生活已非艱難兩字能夠形容，直情會搞出人命，凍死街頭絕非危言聳聽。倘美歐真的以人權為上，好應該同俄羅斯坐下來和談，而不是用烏克蘭人的性命大做軍火生意、謀求西方私利。

最好笑是，歐洲為了彰顯人權大義，居然向烏國送上3,000萬顆LED燈泡。問題是，烏克蘭現正面對斷電，送燈泡有甚麼意義？倘美歐真的如此重視人權，除了應就停戰斡旋，更應接收大量烏克蘭難民。可惜講一套做一套向來是西方標準，法德等大國對難民高呼吃不消，美英則拒收，鄰近的波蘭「硬食」，但長貧難顧，遲早也要落閘。

聯合國估計，烏克蘭難民將多達300萬至800萬人，他們將在今個冬天離開家園。美英兩國最主張戰爭打下去，卻拒絕接收難民，虛偽之至。全世界只有澤連斯基這種傻不楞登的戲子，沉迷扮演戰爭英雄，享受活在西方媒體的讚譽下，將全國人民生存權斷送。

很明顯，美國若一直不願和俄羅斯談判，這場戰爭只會無止境持續下去。西媒最愛危言聳聽，煞有介事指普京已陷入四面楚歌之地，總統位子坐不穩，其實只是胡謅。只要戰事沒有波及俄羅斯本土，普京的地位穩如泰山。俄國人心知肚明，普京一旦倒下，俄國只有被肢解的下場，情況跟當年蘇聯解體一樣，甚至更慘。事實上，美國已有前情報官員說實話，直指拜登必須停止在烏克蘭的代理人之戰，皆因這場仗無法獲勝。歐洲已因戰事而吃盡能源緊絀、通脹猛於虎的苦頭，新一年要有新希望，但願西方領導人終於覺醒。