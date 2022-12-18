話說有一個傻子，知道隔壁的男子有槍，就終日惶恐不安，幻想對方會突然施襲。傻子先是買入防彈衣，24小時穿在身上，後來覺得不夠安全，便試圖搜羅防彈褲、防彈鞋，甚至防彈口罩。他想要的產品，有些可能在這個世界，還未有廠商願意生產出來。

不過，傻子所做的一切都是白忙，因為隔壁的男子是神槍手，人家真要殺他，一槍就可命中太陽穴，世上就算真有防彈口罩，也罩他不住。更重要的是，隔壁者其實是傻子的親兄弟，對方非但沒有傷害他的心，反倒日夕盼望可以打破藩籬，一家人重歸於好，但傻子是名副其實的傻，不斷拒絕遞入門牆的橄欖枝，只是全副精神去張羅更新的防護用具。

今日的台灣政府，跟那傻子實在並無兩樣。寶島防空系統的密集程度，在世界上已是排名第二，可是蔡英文政府還嫌不夠，近日又試圖聯絡美國，要購入100枚「愛國者」防空導彈。待這批武器當真運抵台灣，蔡政府的心裏肯定仍不踏實，又會琢磨着要引進「海馬斯」防空火箭炮。直至有一天，台灣家家戶戶的天台都裝上防空彈，島上那些愚昧的執政者恐怕還會發愁，他們又會想，假如解放軍從地底鑽出來，哪可怎麼辦？

海峽兩岸的軍力對比，就猶如另類的龜兔賽跑，台灣是龜，大陸是兔，而且是一隻不會停步的兔，不論寶島如何努力，島內的防護裝備，都不可能趕上對岸進攻武器的發展速度，情形就如，即使你有防彈衣加防彈口罩，都擋不住神槍手的進擊。而現實上，大陸根本不想攻打台灣，中國人不想打中國人，只要台灣點頭，接受和平統一，一切煩惱馬上煙消雲散，既是如此，蔡政府又何必徒然自苦呢？