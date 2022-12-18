近日寒流襲港，氣溫驟降，但飲食業市道比天氣更冷。有元朗食店上載晚市7時水盡鵝飛的店面照片，慨嘆生意難做，怎知引來同行留言哀號，直呼市道幾近「清零」。如此經濟環境，令人心寒。

以元朗人口逾66萬，事發正值晚市最旺時間，而涉事食店網上食評高達4.3粒星，竟也無客，絕對不是簡單地推說天氣凍又落雨，人人躲在家，便能自欺欺人。尤其是另有尖沙咀火鍋料理、觀塘川菜館等相繼上載晚市時段無客餐廳照片，與其說是受天氣影響的偶發性現象，不如說是市道低迷的結構性問題。

適逢世界盃，有YouTuber走訪蘭桂坊、太子一帶酒吧，發現市道沒大起色；疫情前，筆者夜班收工到旺角轉乘通宵小巴前會吃碗牛腩麵，如今麵店老闆還沒到凌晨零時已準備收舖說：「咁多位老闆啲嘢齊未？齊就收埋錢先嘞。」當旺角也不再是個不夜城，人人灰姑娘似的趕在午夜前返歸，沒有夜經濟可言，香港的市道能不令人憂心嗎？

正如早前港府終於捨得放棄晚市堂食只可到10時那條死線，有市民卻表示嚴苛抗疫期間已習慣了無地方可去，只能被迫提早返家，到戲院看九點半，散場後繼續拍拖食糖水？隨着生活模式改變，已不彈此調久了。看前述麵店比以前大幅縮短營業時間，有生意怎會不做，難道旺角的舖租便宜？問題是，不划算故情願提早收工。

浙江近日嘗試以補貼方式振興夜經濟，冀為城市注入活力。反觀香港夜經濟的優勢卻因為「病毒晚六後很猖狂」早被摧殘殆盡，只懂邀請東南亞旅遊業代表參觀西九文化區，對於如何激活夜經濟、香港不夜城對旅客的吸引力，當局所知甚微。最新失業個案較疫情初期增加約44.4%，這又有何出奇呢？