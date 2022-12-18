日前美國商務部宣布將半導體製造公司長江存儲科技、人工智慧技術公司「寒武紀科技」等36家中國企業列入「實體清單」，嚴格限制它們向美國供應商採購特定產品及技術。美方表示，此舉旨在限制中國設法獲得與利用AI等美國先進技術，供軍隊現代化及「侵害人權」所用。

隨着近年中美競爭愈演愈烈，美方早已在高新技術領域上對準中國進行打壓，半導體產業就是其中之一。繼10月之後，美方再出招限制晶片技術出口，可見華府為阻止中國研發尖端晶片技術已到了無所不用其極的地步。

中國外交部發言人汪文斌指，美國濫用出口管制措施，將科技問題政治化、武器化，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌行徑。其破壞國際規則，削弱中美間的正常商業活動，威脅全球晶片供應鏈的穩定，最終亦只將搬石砸腳。從近年中國頂尖晶片廠的業績可見，半導體產業非但沒因連番打壓垮下來，更獲得更多的國家戰略資源全方位支持發展，推動晶片製程成熟，以減少對進口的依賴，優化供應鏈，並加大開放市場，吸引人才來華發展，產業前進難以阻擋；反而美國將會流失中國市場份額，而其限制人員在華發展的做法，亦將直接影響其創新速度和產業競爭力。

此外，美國雖要確保自身高科技技術霸主的地位不容挑戰，但亦要保證美企利益，故在已相對成熟的半導體製程並未過多限制。言下之意是要遏止中國高科技發展，同時亦要分享中國市場機遇，對中國予取予求，簡直厚顏無恥。說到底，美國打着維護國家安全及自由人權大旗，不斷進行「科技圍城」圍堵中國科技突破，實際仍是其霸權主義及利己主義在作祟，醜惡用意表露無遺。