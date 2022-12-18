香港教育界出現了天大喜訊，就是教育局公布《教師專業操守指引》。這指引是本屆政府上任近半年來，做得最好的行政主導治港舉措。從根本上，在黑色暴亂重災區的教育領域內撥亂反正，搶救教師和保護學生，築起了回歸25年來的教育戰線大崩圍後的防洪國安大堤，樹立了教育範疇重回正軌的教風、學風及校風的里程碑，令全港擔心子女變壞、變差、變暴徒墮落，而憂心忡忡的家長可以首度嘗試放下心頭大石，因為香港教育開始有轉機了。

教育局說得好，「立德樹人是教育的根本任務，教師是學生的楷模，其言行、操守和價值觀對學生影響深遠，教育專業和個人修養應相結合，以達致以德育人。」凡家長都渴望子女有正當操守良師教育，更渴望今後育人的教師有王管、有指引管、有政府管，大中小學一體結束無王管的時代。曾幾何時，大中小學成黑色暴亂重災區，不少「黃師」煽動和組織學生參加暴動，洗腦頭腦簡單但熱血熱情的青少年墮入反中亂港「港獨」團夥，「勇武」、「裝修」成為炮灰犧牲品，受害家長和親人的眼淚都流光了！《指引》的落實還需社會的踔厲推動，掃除妨礙《指引》貫徹的阻力、死角和校政兩面派。

首先，大學是培育教師的搖籃，大學教育絕對應率先帶頭貫徹《指引》，吸取黑色暴亂中，大學學生會是暴動的司令部、大學生是暴動主力軍的慘痛教訓。大學當局若對《指引》陽奉陰違不推行，教育局和立法會必須追責；其次，應推動全港家教會和所有家長，從珍愛和保護子女出發，拿起《指引》作監督教師的武器，監督教師必須遵行；最後，立法會教育事務委員會必須嚴肅監督《指引》真貫徹，要求教育局每半個學期必須匯報進展。