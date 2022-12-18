2022年去到尾聲，過幾日就係冬至，做冬等於西方嘅感恩節，傳統認為冬大過年，一家人能夠齊齊整整食餐飯就係最大嘅幸福；疫慌3年，友人說：劫後餘生，闔家平安，更要感恩！像老朽活到這把年紀，天氣轉寒，冷雨霏霏，偶有親朋好友來電或WhatsApp叫添衣加飯，畀個關懷符號，已感人間有情，大地有愛！

然而，展讀近日港聞，又不禁令人神傷！奪命工傷接連發生、一家三口因欠債燒炭共赴黃泉、東涌車禍三車相撞致兩死、早前一對年邁父母因為不堪照顧長期病患女兒，心力交瘁而狠心揮錘將其擊斃！香港儼然係個「悲情城市」！

一年將盡，自己「身老怯增年」，之不過，多方消息都說粵港澳通關在望，停運逾兩年嘅港鐵羅湖站及落馬洲站，多個紀律部隊已開始喺口岸測試過關所需設備及制訂人手方案。有立法會議員亦稱，當局早前已向各部門發訊息準備通關，料需4至6周，推算兩地或可農曆新年前後通關。係就正喎！

至於澳門亦調整入境檢疫安排，原本入境後首5日須喺酒店檢疫，將改為居家檢疫，其後3天，由原先居家檢疫改為限制出境至內地，即入境澳門者要抵澳後第9日零時後，才可北上往內地。老朽曾經表示好想到濠江食水蟹粥、道地豬扒包及拉拉老虎機，之但係澳門嘅放寬實在仍有許多掣肘，起碼要取消入境前48小時核酸檢測，同時放寬至0+0，否則老朽會留港消費，或等粵港通關去深圳吃喝玩樂喇！走筆至此，喜聞闊別兩年嘅大埔林村許願樹拋寶牒嘅場面再次出現！「許願節」將於明年1月22日至2月5日，即大年初一至正月十五於大埔林村許願廣場舉行，屆時老朽會去一展身手，拋寶牒祈求香港走出悲情陰霾，祥光隨歲轉，平安是福！