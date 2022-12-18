中國工程院院士鍾南山指，新冠病毒變異株Omicron已不適合稱為「新冠肺炎」，Omicron的病死率降至0.1%，相當於季節性流感，應該改稱「新冠感冒」。而一向跟足內地標準的澳門亦開始放寬對香港的入境檢疫安排，毋須酒店隔離，我們相信內地一樣也會很快逐步放寬措施，實現免隔離檢疫通關。復常之路有如戰後重建，我們經過了3年艱難的疫情，日常生活、經濟活動都大受影響，但復常又何止通關一個問題，我們要追回失去的時間、失去的東西，政府一定要有更主動作為的思想準備。

復常有如冬去春來，對百業來說都是好事，但對於某些行業來說，由於冰封太久，都彈盡糧絕了，特別是與旅遊相關的行業，包括旅行社業務、旅遊巴、跨境直通巴，要復業一點也不容易。以旅遊巴為例，這些旅遊巴已經停運擺放在停車場近3年時間，車輛長期沒有運作導致機件老化需要維修，動輒要花費5至10萬元；至於旅行社，就算公司沒有倒閉，旅行社門市都關得八八九九，重新復業又需要一筆裝修費用。筆者建議政府針對特定行業，提供復常啟動基金，一部分是現金津貼，另一部分是政府百分百擔保的低息貸款，以推動行業盡快恢復。

商務及經濟發展局應更積極協助港商推廣對外對內的業務，做好正面宣傳。走出去方面，爭取盡快加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），相關部門應主動組織各業的商貿代表團，出訪主要貿易夥伴，高調推廣業務，特別是強化與東盟十國的貿易關係。引進來方面，香港要發揮國際會議展覽中心的優勢，舉辦更多國際商務會議和展覽，並透過不同優惠，鼓勵外商重臨。此外，最近中央與中東海灣地區國家合作進一步提高，政府也應藉此機遇，吸引中東地區來港投資，並在社會軟硬件上配合發展需要。

疫情3年，延遲了粵港澳大灣區的融合發展進度，我們錯失了3年黃金時期，通關後如何追落後，落實並鞏固十四五規劃中香港八大中心的定位，是刻不容緩的任務。其中的重點，筆者認為要令更多香港市民了解內地最新的發展情況，不論是投資、就業、升學和生活等，特區政府可以委託一些富有經驗的團體，在大灣區為港人提供更多的諮詢和支援服務，將內地的港人組織起來，協助港人把握灣區發展機遇。

復常之路，始終離不開對人的關懷。2019年黑暴加上3年疫情，令正常社交活動大為減少，有研究指出不少人都得了不同程度的抑鬱症，兒童及青少年則出現社交發展遲緩。筆者認為民青局、勞福局、教育局、文體旅局，應跨部門協作，從社會心理的層面，透過建立關懷網絡、舉辦社區活動、推廣體育運動、普及藝術文化活動，以至個人及家庭輔導層面，以提升市民的心理健康和社會的正能量！我相信政府主動作為，團結社會各界，疫後香港一定會「坎坷過後有艇搭」。