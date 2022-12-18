正論：大愛無疆捐心臟　勿因偏見阻救援

大愛無疆，人命至上。本港一名4個月大女嬰患上「擴張性心肌病變」引致急性心臟衰竭，心臟移植是唯一續命之途。早前香港兒童醫院曾呼籲器官捐贈，惟苦候多時始終無果，直到港方向國家衞健委求助，終於促成這宗換心手術，也是首次有內地器官獲批送到本港移植。惟有本地醫生直斥此舉「開壞先例」，影響香港在國際間的形象。一節見則百節知，本港醫護王國思想之偏頗狹隘，恰與內地大愛無私成為鮮明對比。

有關手術在昨日凌晨完成，過程順利，新心臟運行尚算理想，女嬰目前在深切治療部留醫，父母總算暫鬆一口氣。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗強調，今次個案特別，是「特事特辦」，由於女嬰年紀太小，在港難覓合適心臟，於是向國家求助。前日內地一名幼童因意外頭部重傷死亡，在內地沒有適合移植他心臟的幼童，其後發現與女嬰條件脗合，兩地政府遂啟動程序，爭分奪秒把心臟運送到港，所有程序都合乎兩地就人體器官移植的監管及法規。

鄧耀鏗之所以這麼強調手術合情、合法、合理，乃係深知本港醫護界對內地的偏見根深柢固。果不其然，有不具名的本地醫生直斥今次做法「開壞先例」，香港一旦接受來自內地的心臟，會嚴重影響外界對香港器官移植的觀感。而國際心肺移植協會亦曾發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植，擔心事件會影響本港在器官移植上的聲譽，更有可能將香港從協會中除名。

這種思想真是令人大開眼界！堪稱極度狹隘和自私，業界只重視所謂的國際聲譽，完全罔顧西方的指摘是否屬實，更沒有以病人的福祉為依歸，念茲在茲，只有業界一己私利。這些年，西方對中國的污衊還少嗎？所謂不應使用來自中國的器官進行移植，皆因西方認為無法肯定器官捐贈者是否出於自願，以及出現非法器官買賣等情況，但這是實情嗎？現在是甚麼年代了，中國早已躍升為世界第二大經濟體，又是太空和科技強國，偏偏西方仍以有色眼鏡看待，總以為中國會有活摘器官等恐怖情況存在，而本港部分醫生則沆瀣一氣，硬要將國家的好意抹黑，令人不齒。

他們知道這宗換心手術，對病人和家屬來說意義有多重大嗎？本來已經絕望了，國家卻送來好消息，對父母來說絕對比中六合彩更高興。醫管局已表明，日後若有同類情況，不排除再向內地求助，這才是醫者父母心應有之義。偏偏香港某些醫生對內地有既定偏頗印象，即使犧牲人命、見死不救也要將內地排除在外，可謂冷血之至。

同樣的心態早見於本港醫護界如何排斥海外醫生。截至今年10月，過去一年公立醫院醫生的流失率達百分之8.1，護士流失率更有百分之10.7，引入外援已是刻不容緩。奈何醫護界阻力太大，諸多刁難，即使立法會好不容易於去年通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，但獲批來港的海外醫生寥寥無幾。醫管局稱，海外醫生透過特別註冊及有限度註冊來港免試執業的申請反應不理想，明年初將會派員到海外大規模招募，但願本港業界不要再阻撓就好。