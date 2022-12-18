功夫茶：提高罰款誠合理　也要食環盡己責

香港假假哋都係國際大都會、金融中心，有乜理由搞到垃圾圍城，老鼠多到貓都唔想捉！呢呢呢，本報早前跨頁報道「三無大廈」恍如人間地獄，並狂數港府「衞生搞唔好，防疫辦不到」，橫街窄巷固然污水橫流，大街大巷亦唔好得幾多，曾經有外國女遊客，喺中環等過馬路時畀老鼠咬傷，難怪口痕友話：香港衞生情況仲差過第三世界喎！阿哥，作為港人，都感到無地自容！

嗱！由政務司副司長卓永興揸大旗領導嘅地區事項統籌工作組，自8月中至今據云已打擊超過600個衞生黑點，目標於明年底前至少消除百分之七十五嘅環境衞生黑點，同時亦會爭取將鼠患主要黑點減半；並喺2024年底前將荃灣、深水埗和九龍城區有嚴重污染問題排水口等嘅污染量減少一半。各位，究竟是否「姑妄言之姑聽之，豆棚瓜架雨如絲」？是否夜半無人抑或秋墳鬼唱詩，各位街坊不妨拭目以待。

治亂世，用重典；治髒港，多罰款！眼見亂拋垃圾及店舖阻街情況隨處可見，政府正全面檢視環境衞生法例嘅權限和罰款，環境及生態局擬調高亂拋垃圾定額罰款，由現時1,500元倍增至3,000元；至於店舖阻街及非法棄置建築廢料嘅定額罰款，則上調至6,000元。卓永興尋日喺一個電台節目表示，上一次調整罰款已經係2003年，罰款金額1,500個大洋，至今已近20年，單計通脹已應提高罰款至2,500個大洋，再額外加五舊水至3,000個大洋，意在釋放當局重視和關注該問題嘅信號。

至於店舖阻街罰款，卓永興話鑑於數月前本港店舖阻街問題嚴重，故建議罰款提高至亂拋垃圾嘅兩倍，體現「對稱性」及「合理性」，但會喺諮詢期參考議員及公眾嘅意見，希望新罰則明年中實施。有議員對店舖阻街屢勸不改，建議採用累進式罰款。卓永興表示累進式罰款需建立完整資料庫，需時及成本；店舖阻街罰款並冇數量限制，一日內可發多張，已有足夠阻嚇力。功夫茶亦覺得提高罰款至6,000個大洋，已有足夠阻嚇作用，起碼商舖會感到肉赤，唔會輕易再將罰款當成本！

當然，大家更關心滅鼠成效，卓永興表示新成立嘅18區夜間滅鼠隊，至11月共捉到8,000隻老鼠，又喺多區試用新型T形鼠餌盒，並將會展開全港滅鼠行動，月底將公布詳情。講真，滅鼠工作真要加把勁，尤其食肆林立嘅油尖旺、公屋等鼠患嚴重，唔好話捉八千隻，捉八萬隻都嫌少！早前不是有報道市民以捕鼠籠捉到老鼠後，叫食環署來收，竟然話周六日放假唔收，你話係唔係離譜吖！要做好清潔香港，食環署及各部門都應攜手盡責，唔好成日權責不清，將個波踢來踢去，咁就算提高罰款香港都永遠係鼠港！