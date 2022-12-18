世界視線：召開美非峰會　牽制中俄斡旋

12月13日，美國邀請49個非洲國家，在華盛頓舉辦為期3天的第二屆美國非洲高峰會，這次是2014年以來第二次召開，對比之下，中國自2000年每3年舉行一次這類中非合作高峰會，如今已經在2021年11月舉行了第8次。

美國國家安全顧問沙利文提出3年內提供550億美元給非洲作經濟發展、醫療衞生及安全，更促進非洲聯盟加入G20，倡議聯合國設一固定安理會非洲國家成員席位，雖然最後兩項已經有一些國家早已提出。

這次峰會背景是首先基於今年3月2日，居然有17個非洲國家在聯大會議對譴責俄入侵烏克蘭議案投棄權票，令美政府驚覺不妙，可見非洲的地緣戰略價值在上升，但美國影響力在下降。美政府有鑑於俄中兩國在非洲積極斡旋，眾議院兩黨早在今年4月大比數通過「反制俄羅斯在非洲惡意活動法案」 （Countering Malign Russian Activities in Africa Act）。令非洲國家不滿的，是不但沒有界定甚麼是「惡意活動」，更有制裁非洲國家支持或參與活動的條款。不少非洲國家領袖批評美國正正不尊重非洲國家主權及反映不平等權力關係。他們聲言不選邊站。他們是以自身國家及整體非洲利益出發，不需要美政府訓導指引甚至干預。

不過，今次美非高峰會中，美政府語調大變，沙利文表達美政府會賦予非洲國家平等看待，尊重主權，表達與非洲國家對和平、安全、發展、民主及氣候變遷有共同價值，並確立及實現具體目標。這些修辭對比原本美國的冷戰思想，為了拉攏對付中國及俄羅斯對其霸權及地緣政治的威脅，已有很大轉變！

這嶄新立場連美國開明民主黨人士都有所質疑，並提出重要的是看美政府有甚麼主動性及好的發展計劃。而美政府應學中國爭取非洲國家的信任，求同存異，謀求共同合作發展，非洲領袖完全洞悉美國的雙重標準，最惡劣是曾殺害剛果民主共和國的領袖盧蒙巴（Lumumba）及利比亞的卡達菲，目的就是要摧毀泛非洲主義，以維持西方霸權。

但美國政府如果真重視這次高峰會，為何會把原定10月開會，推遲到12月，而搶先於9月底先召開南太平洋島國峰會？不正是冷戰思維優先，要反制中國及所羅門群島的安全合作協議？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻