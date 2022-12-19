正論：民意諮詢又做騷　青年憂慮無前途

長江後浪推前浪，少年強則國家強，這道理萬變不離其宗，即使香港經過佔中及反修例事件，部分人對年輕人抱有戒心，帶着有色眼鏡看他們，動不動就冠以「黑暴」或「廢青」，其實有心搞事的只是一小撮人，大部分青年都本來是雄心萬丈，想努力貢獻社會及國家，但最終會變成躺平甚至「廢青」，成年人在責備之餘有沒有檢討，到底發生了甚麼事，讓青少年消沉？

一項最新青年價值觀調查指出，超過兩成半受訪青年不認為自己有用，認為自己人生觀是消極的受訪青年比率相若，每4個受訪者就有1個消極，可能是無力感籠罩，僅三成青年認為市民意見對政府政策有影響力，較疫情前大跌兩成，既然對政府如此沒有寄望，近六成青年希望移民外國。移民成為近年熱話，以往只有中產擁有一定身家才考慮移民，因為深知人生路不熟，去到外國難以謀生，只能靠食老本。但香港青年人移民潮，很多只是帶幾年生活費，便往他方闖天地，與其說是勇氣，其實是對自己家園不再眷戀，覺得留下來沒有前途。

留在香港，連找容身之處也很困難，小小幾十呎劏房也要五、六千元月租，環境衞生亦十分惡劣，年輕人申公屋以往被視為沒有大志，但近年卻被視為人生贏家，可是僧多粥少，一等可能數十年，白首上樓夢。政府聲稱建三萬伙「簡約公屋」，但部分選址偏遠，當中位於上水蓮塘尾的地點，距離上水港鐵站也要十多分鐘車程，連等車時間，出市區最少兩小時，打風落雨隨時沒有車出入。相信很多人為了工作，寧願棲身市區板間房。而「簡約公屋」每個單位平均造價近90萬元，比傳統公屋及居屋都要貴，但原來不打算長遠使用，極有可能十年八年就拆，既不環保又浪費公帑，住幾年就要搬，又何來安居，又如何樂業呢？

如果政府制訂政策時有足夠諮詢，特別是聆聽年輕人的心聲，就不會怨聲載道，經常出現劣評如潮。可惜政府慣常講一套做一套，所謂諮詢，都是官樣文章，做騷一場。昨日財金官員又做其鍵盤戰士，為明年發表的《財政預算案》，展開公眾諮詢，究竟最終是順應民意，抑或是意見接受，做法照舊，相信市民都心中有數。就以樓市撤辣為例，各界特別是商界，過去一年紛紛疾呼要求廢除辣招，希望挽救樓市，帶旺經濟，可是官員抱殘守缺，堅決繼續綁死樓市。政府要聽取民意，隨時都可以與業界商討，甚至落區與市民接觸，何需擇日打鑼打鼓說諮詢公眾？做騷的意味實在太濃。

受多重因素打擊，經濟預計會出現3.2%的負增長，本年度財赤料逾一千多億港元，展望明年，各界都希望盡快通關，為疲憊的市場帶來活水。然而撤走的資金，短時間內未必回流，出走的年輕人，走一個少一個，都是土生土長的主人翁，是誰導致香港人財兩失，是誰搬走大家的乳酪？港官若有自知之明，就多點做實事，少一點做騷吧！