功夫茶：新招捕鼠引人鬧　政府度橋係咁膠

香港鼠患嚴重，唔單止街市、屋邨，事實上，幾乎18區都成為老鼠樂園，所以話清潔香港運動，除咗垃圾圍城，最緊要就係捕鼠、治鼠！呢，新政府上任以來，由政務司副司長卓永興揸大旗做「清潔大隊長」，自8月中至上月，據云共捉到8,000隻老鼠。多乎？不多也，成4個月捉得嗰8,000隻，即一個月頂多捉2,000隻，講真，全港18區喎，捉18萬隻都係滄海一粟，鼠患依然嚴峻！

老鼠橫行，主因係環境污糟、地方邋遢，加上好多區食肆林立，若然廚餘又亂放、街市豬殼又隨意放地上，老鼠唔多至奇！何況城市啲老鼠食慣好嘢，對食環署擺放嘅紅鼠米唔多吸引，專家話要加少許芝麻油撈埋一齊，提升氣味才可更加吸引佢哋！之不過，申訴專員公署早前主動調查，發現有部分食環署前線人員，連將鼠餌包裝袋打孔以散發氣味都懶。嗱！本報早前又踢爆食環署防治蟲鼠工作是是但但，就咁掛喺草叢，啲白鴿將老鼠藥當食物，結果鴿屍遍地而老鼠就毒死唔到一隻！

呢，早前有市民又向本報投訴，指自設鼠籠捕到碩鼠叫食環署派人來收，政府部門卻說周末不辦公拒收鼠。環境及生態局局長尋日出席一個電視節目時就話會改善，安排同事加密巡邏，盡快處理所捉到嘅老鼠。

食環署去年投放逾7億元公帑滅鼠，捉一隻老鼠平均耗費一萬個大洋，老鼠身價原來不菲！政府早前滅鼠係威係勢，一時話引入新科技如「氣壓滅鼠器」，一時又「夜視攝錄機」，之後「清潔大隊長」卓永興又新成立「18區夜間滅鼠隊」，又喺多區試用新型T型鼠餌盒，之不過，老鼠依然神出鬼沒，公屋市民仍然投訴有老鼠入屋。

高官又話政府將調整滅鼠策略，包括喺街市等黑點用鼠膠，指曾喺一個嚴重鼠患點用鼠膠15日捉到291隻老鼠，而鼠籠喺同一地點只捉到不足十分一。阿哥！表面係好醒，背後卻係殘酷對待動物嘅縮影！香港蟲害管理學會主席就指出，利用老鼠膠捕鼠冇錯有一定效用，之但係呢個方法一直被批評殘酷，歐盟及澳洲等國家開始禁止使用。

冇晒計，發狼戾？政府度橋係咁膠，人家已捨棄佢就當係寶！老鼠膠黏着老鼠令其逃不了，學會主席親眼見過有老鼠嘅手腳被黏後，竟然自行咬斷手腳逃走；亦有老鼠因口部被黏而無法呼吸，係極痛苦下窒息死亡！要消滅老鼠又係唔係要用咁殘忍嘅手法呢？何況亦會無辜黏着其他小動物如雀鳥甚至貓狗，所以話捕鼠亦應考慮人道立場。本報早獻藍圖，倡參考民間智慧以低成本製高效捕鼠器，喺水桶上貼上保鮮紙，再於保鮮紙上放置鼠餌等步驟，老鼠便會自投羅網。捕鼠技術可提升，而唔係一味咁硬膠囉！