世界視線：歐盟東盟高峰會　反霸政治新篇章

12月14日，歐盟27國領袖與東盟9個成員國（緬甸除外）舉行峰會。歐盟委員會主席萊恩在致詞中表達峰會的目的是要強化歐盟及東盟的共同價值及45年來的合作，發展至「戰略夥伴關係」。她主動批評俄羅斯入侵烏克蘭釀成今天國際政治不穩及能源危機。會議會探討未來的合作領域，包括貿易、環保和數碼轉型以及健康。

她承諾，2027年歐盟將投入100億歐元的資金，用於投資再生能源和永續農業等東協計劃。她指出歐盟是東盟第三大貿易夥伴及第二大投資者，但只佔歐盟貿易額的5%，大有空間容許歐盟多方面投資發展。相信不少人還記得今年5月美政府召開美國與東盟的高峰會，美總統拜登只承諾以1.5億美元來幫助東盟發展，使東盟國覺得被羞辱，如今的100億歐元說明歐盟更具誠意。

如同歐盟本身的發展計劃，這項撥款強調發展再生能源，目的除了環保，還協助擺脫對俄羅斯平價化石能源的依賴。另外，由於美政府推行反通脹法案補貼綠色能源產品生產及消費，會限制歐盟的綠色能源產品輸美，於是為歐洲綠色能源商的產品及整體投資覓出路，以東盟國家作出口。另外一個隱藏議程當然是透過加大合作，令東盟減少對中國的「依賴」。

歐盟會上推動東協對俄羅斯發動俄烏戰爭一事，共同表示強烈譴責，但最後共同聲明只提到雙方重申尊重所有國家主權和政治獨立、支持烏克蘭領土完整，但「對情勢的評估及制裁有不同意見」，東盟國家明顯不為歐盟及北約就這方面背書。峰會聲明亦呼籲維持南海局勢冷靜，並提及去年2月緬甸軍事政變與朝鮮半島的不穩定，沒有更強政治表態。

會議中東盟主席洪森及歐盟主席萊恩都提出，會議及合作發展最大及最終目的是達致簽署全面「自由貿易協議」。可惜目前困難重重，首先是歐盟有實權可代表所有成員國達成協議，但東盟就沒有這項權力，2010年歐盟就開始和不同東盟成員國分別協議（目前只有新加坡及越南達成），如今還在和泰國、菲律賓、馬來西亞及印尼商議中。

歐、東盟今次會議最重要的政治意義，是為雙方拓展經濟發展及政治影響力，為多極國際政治打開新一頁，特別是削弱美霸權主義的影響力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻