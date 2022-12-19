香港中文教育，以至普通話教育的問題，不是簡單的教育政策因素，背後反映的是積習多年以來的殖民主義文化與政治。香港是國際城市，回歸時採一國兩制，但卻不能以此排除去殖民地化的要求。可惜是中文為母語教學始終推行不力，香港還是以英文學校和國際學校來分化、分解本地的教育體系。

特區政府早年都是鼓吹去中文化的國際及英語教育。政府一直或明或暗的推動。而正因如此，積習以來香港殖民統治下的尊英貶中，在社會各個層面仍然盛行，主宰着社會意識。且因回歸後內地的美國化開放，香港在2010年以後開展的反中政治運動等，更加重了社會上親英去中的傾向。

上焉者，政府高官與精英帶頭維護殖民地原來的文化秩序，給社會作出示範。在回歸後就連原來被殖民政府邊緣化的左派愛國教育也在換頭。回歸除了增添一批新的精英外，反而使殖民化的傾向更重。

下焉者，中產專業人士早成殖民體制的既得利益者，在社會尊英貶中的氣氛裏，他們更身體力行，使去中化的國際學校氾濫，子女都接駁到英美澳紐加五眼聯盟國家去。本地大學也以爭取國際排名而愈來愈科研化、功利化，捨棄本地教育的責任。回歸後的20多年來，香港社會裏以英文、英美文化為尚的風氣，尤勝於回歸前。香港殖民文化培育出來的精英與內地來的精英都同是尊英語、親英美。後者怎會在香港推動反殖民化，扭轉尊英貶中的教育與文化趨勢呢？表面上的歌功頌德，掩蓋不了在實際政策與社會層面上的相反發展。

正因上有好者，社會風氣驅使，香港連中下層亦一樣趨向於尊英貶中，差別只是資源不足，教育的方法有問題，結果變成英文不堪，中文亦不堪的雙失。在公開考試裏中文科變得比英文科更為難以取得成績，中小學裏中文中史科的教學與學習困難，便是後果，且會是今後每況愈下。

朋友抱怨香港普教中舉步維艱，眾多學子把學校裏的中文科視作畏途。若政府社會不作政策的調整，不去作文化的反攻，香港可還是掛着五星旗治下，但港人的英美殖民化卻早已完成。港人便多是持着外國護照、居留權，操英語和不三不四不標準的廣府話了。在回歸底下，文化殖民主義竟然比殖民地時代更成功，頗是歷史的諷刺。