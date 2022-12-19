《港區國安法》來自中華人民共和國的國家安全法，中央根據香港實施「一國兩制」的實際情況，制訂了《港區國安法》。在此之前，香港法律界無人懂得國家安全法和《港區國安法》；就此而論，他們都是「法盲」。

《港區國安法》公布後，由特首任命的「國安法官」也是「法盲」，因為形勢和工作需要，他們要「急就章」學習國安法相關知識。達到甚麼水平，是否「自學」還是「上面」有人教授，不得而知，反正他們辦理「國安案件」給人趕鴨子上架的感覺。「國安法官」如此，那些「非」國安法官、律政司檢控官員、律師、大律師又能怎樣？毫不誇張的說，《港區國安法》公布後，就一直是在香港的「法盲世界」裏摸着石頭過河，險象環生。

令人奇怪的是，中央和特區政府不是不知道這個情況，為甚麼沒有對香港司法界的「國安法盲」開辦「國安法掃盲學習班」？為甚麼不對他們提出「考核資質驗證」要求，以保證《港區國安法》的準確實施？今次黎智英聘請英國御用大律師介入國安案之事，顯示了這個問題的嚴重性和大漏洞。如果兩年半前，《港區國安法》公布時就對香港司法界舉辦「國安法學習班」，並要求考核「上崗」，讓他們對《港區國安法》有一個基本和正確的了解認同，那麼，法院和律政司還用得着為這單案子爭來爭去嗎？用得着要「人大釋法」嗎？

回歸後，香港原封不動保留港英時代的司法制度、法律體系，並設立終審法院；香港《基本法》規定了特區政府自行為「國安」立法，至今沒有立成，現在想想只能苦笑。「自行立法」？香港政府、司法界、政壇，哪裏有人懂得香港回歸後在「一國兩制」憲制下的「國家安全」是怎麼回事？他們中的許多人甚至認為，香港根本不存在「國安」問題。

現在有了《港區國安法》了，他們不是漠視就是牴觸，哪裏會想學習？對此，是中央非下令不可的。