4個月大女嬰芷希出生不久即患上罕見擴張性心肌病變，危在旦夕。就在父母和醫療團隊心急如焚之際，國家送來好消息，內地一名因頭部嚴重創傷而腦幹死亡的幼童心臟，適合捐給芷希，遂爭分奪秒將心臟送到香港進行移植手術，成為首宗內地器官獲批到港移植。芷希父母事後非常感謝捐贈者父母大愛無私，給女兒一個重生機會。倘芷希情況穩定下來，誠然是今年一件完美好事。

可惜，香港有些醫生思想狹隘，腦袋灌水，不但不讚揚這宗好人好事，反而學足西方口脗，指摘今次做法「開壞先例」，香港一旦接受來自內地的心臟，會嚴重影響外界對香港器官移植的觀感。國際心肺移植協會於今年8月發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官以進行移植，擔心今次事件可能引來協會將香港除名云云。

作為一個無權無勢的普通市民，筆者對於香港竟有醫生如此抹黑內地，將所謂國際聲譽凌駕人命之上，毀去病人希望也在所不惜，真的感到異常心寒。原來在這些醫生眼中，為了緊隨西方起舞，病人的性命毫不重要，見死不救也沒有所謂。人人也有機會生病，倘這些醫生有至親急需器官移植，他是寧願讓至親等死，還是希望有人伸出援手，哪怕伸手之人來自內地？

真希望這些醫生能捫心自問，聲譽重要，還是人命重要。如果這些醫生真的覺得所言無比高尚，何懼開名？全港市民也想見識是哪位醫生發出此等高論。說真的，黑市買賣器官是否內地獨有，大家心照。西方國家為了唱衰中國無所不用其極，人們不以為奇，奇就奇在香港某些醫生也是這般見識。香港醫護界自私自利非自今日始，單是排斥海外醫生已可見一斑。醫護界再不改革，絕非香港之福。