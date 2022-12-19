歐美民主國家的算盤，本來打得剔撻作響，由上世紀八、九十年代開始，他們滿以為只要幫助中國發展經濟，待人民衣食豐足後，自然會嚮往西式的所謂民主、自由，要想將中國「和平演變」，那就得其所哉！

常言道「變幻才是永恒」，中國人不怕演變，如果西方模式當真可以長治久安，我們全盤照搬，又有何不可。可惜，踏入21世紀之後，歐美體制卻像是老牛破車，行走尚且困難，更何堪負重？近二、三十年，西方國家一而再地作出錯誤示範，政黨間互相傾軋，從政者短視而鹵莽，一個好端端的國家，經常被搗亂得不成樣子。

同樣是應付新冠疫情，歐美國家在好一段時間都方寸大亂，導致死者纍纍。反觀中國，政府全盤擘劃，在爆疫後馬上調整措施，着着都能打到點子上去。疫情持續3年過後，如今點檢成績，按人口比例計算，中國因染疫而死的人，與好些西方國家相比，還不到他們的百分之一。若說西方民主體制如何優良，中國老百姓難免會問：好在哪？

2022年俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，美利堅和一眾西歐國家俱不在戰區之內，按理就算不能完全置身事外，也不至於讓民眾揭不開鍋、用不起電暖爐吧？然而事實上，在俄烏戰爭開展前，歐美國家準備不足；開戰後，各國應對的能力又異常不濟，使得物價飛漲，不少國民無力負擔，惟有忍飢抵寒，在捱苦日子。中國的糧食和能源一直不足，同樣需要從外地入口，但戰事爆發之後，內地的物價卻是穩定如恒，人們不大需要為通脹而憂。中國老百姓眼睛是雪亮的，他們不禁會說，共產黨管治得好端端的，試問我們有甚麼理由，要改行西式體制？