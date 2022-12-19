2022卡塔爾世界盃曲終人散，有一種調侃的說法指「中國就只有足球隊沒去卡塔爾」，意即雖然大國崛起，但中國足球仍然不入流。申辦世界盃或許是突破困局的有效方法。

葡萄牙、烏拉圭傳媒前年均曾報道有傳聞指中國欲申辦2030世界盃，惟隨着申辦期限已於今年3月屆滿，中國始終也沒出手，傳聞終究還是傳聞。坊間後來有揣測指這是因為有關方面過不了心理關口，有人擔心中國的足球實力太弱，或會成為首支0勝、0入球、0分出局的史上最差東道主，故獻醜不如藏拙。

如果對現代足球有足夠的認識，該不會對法國名宿柏天尼月前向英媒大爆法國於1998世界盃利用主辦國身份，在抽籤中「神奇」地與勁旅巴西隊分處上、下線，以確保兩隊於決賽前不會碰頭，他直言歷來世界盃的主辦國均會想盡辦法佔得甜頭，法國不是第一個。試問要取得入球，取得一分，甚至「神奇」地在一個對手較弱的小組內，狠狠地「神奇」的取得出線資格，又有甚麼值得訝異呢？

說回正題，在卡塔爾踢出佳績的日本隊，早在1979年已舉辦世青盃，阿根廷球王馬納當拿就是於此封王，從此聲名鵲起；1981年起連載，鼓舞了幾代日本人對足球熱愛的《足球小將》漫畫，其作者高橋陽一坦言主角大空翼的原型就是馬納當拿，而他本人也是在1979世青盃「入坑」的。如果日本當年沒辦世青盃，之後的有系統青訓、職業足球聯賽、日本球員登陸歐洲頂級聯賽，乃至在卡塔爾擊敗德國、西班牙等強隊的後話，都得改寫。

主辦世界盃並非要在當屆取得佳績，而是藉此捲起足球狂熱，再潛心耕耘數十載，屆時才是國足大熟大勇之時。各界不認清這點，中國足球難言成長。