經歷約一個月，卡塔爾舉行的世界盃賽事，終迎來了冠軍爭奪戰，阿根廷對法國。執筆之時，賽事尚未開始。回顧今次世界盃，是繼2002年日韓聯合主辦後，第二次在亞洲區舉辦。四年一度的世界盃，香港及內地不少市民都是世界盃球迷，每每看到球隊沉着應戰，勝利一刻的興奮，或失利落敗，球王也會落淚，都是那麼觸動人心。

在早一陣子，有不少人提及下次在亞洲舉辦世界盃的可能性，也有重提中國國家隊曾在2002年歷史性打進決賽周的往事。今年國家隊在2月期間，在預選賽中以1:3敗於越南而出局。但看回2002年世界盃，國家隊打入決賽周，全國振奮，內地、澳門及香港還為此發行郵票。

2026年下一屆世界盃，將由美加及墨西哥聯合舉辦。說回申辦賽事，筆者都有聽到身邊熱愛足球的朋友提到，中國以發展體育強國為其中一個目標，是否可考慮申辦世界盃。要知道世界盃申辦程序，一般要逾十年早作準備及申請，須耗費興建大型場館等。作為中國人，當然希望終有一日，看到在國家的體育場館上演世界盃，以至在香港的大型場地，分辦部分賽事。

其實，香港應更多與內地合作，舉辦體育盛事，包括大灣區。2025年全運會將在粵港澳三地區舉辦，是一個好開始。中央政府早已在2019年發表的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出要在大灣區聯合打造一批國際性、區域性品牌賽事、體育盛事。筆者去年提出的體育發展倡議書，已建議要「追落後」，特區政府應成立聯席會議，籌劃大灣區體育合作及籌辦盛事，如全國馬拉松、職籃聯賽及國際足球邀請賽等。多辦體育盛事，除了可以帶動產業的發展，也會有助體育普及化及精英化的發展。