Google拒絕特區政府把正確國歌內容置頂，聲稱不會人為操控網絡排名，公然為「港獨」顛覆活動的網絡侵略戰爭護航，雙重標準態度對待歐盟法院裁定其要刪除不正確的搜尋結果，訛稱基於「演算法」而不能將反修例期間上載流傳的「港獨」歌下架，是明「恰」港府軟弱無能的港版「治外法權」。

事件清楚顯示，總部在美國的、美資壟斷性質的Google網絡公司，是不折不扣為美國霸權侵略服務，是和平時期美國對外冷戰的網絡侵略顛覆工具。香港過去20年爆發的大型群眾事件和暴動暴亂，包括反23條立法、反國教、佔中、旺角暴亂、反送中、黑色暴亂，全部都離不開美國網絡戰煽惑的作用。加上港府對假資訊的氾濫採取隻眼開隻眼閉，姑息養奸，養虎遺患，不果斷立法遏止和執法檢控，導致網絡「不設防」，被美國網絡公司播獨歌剃眼眉侮辱，自吃管治軟弱苦果。

事件迄今唯一的好處，是起反面教材作用，敲醒港府執權柄者不要盲目迷信黑暴已解決，天下太平了，顛覆威脅危機就在身旁。在美霸網絡壟斷的背景下怎麼辦？惟有抗爭到底，發動群眾，打人民戰爭。動員港人由自己做起，由基礎做起，維護國家的主權和安全，積極採取「你打你的，我打我的」策略：首先，大力加強愛國教育，表彰港隊運動員連煒楨果敢正義行動，發動全港運動員和學生向她看齊學習；其二，全面大力揭露Google打冷戰顛覆本質；其三，加強所有體育團體的守土和鬥爭意識，並增設專職人員監督執行有關對國家尊嚴禮節的維護；其四，加大加快取締假資訊的立法和執法打擊力度；其五，尋求中央政府大力支援；最後，展開國際投訴美國網絡霸權顛覆罪惡的行動。