早前求心嘅4個月大女嬰芷希成為全港首宗成功移植內地器官嘅個案。好人好事，呢單嘢值得港人驕傲，係「說好香港故事」嘅好例子！點解咁講？正如港大臨床醫學學院肝臟移植科主管陳智仁表示，成功輪候體積相若嘅嬰兒器官較微，加上今年器官捐贈數字令人失望，女嬰芷希已輪候器官一段頗長時間，如覓得合適器官救回一命，站在病人和家屬立場係好事。

女嬰芷希出生41日便確診「擴張性心肌病變」，心臟移植為延續其生命唯一方法。呢！兒童醫院行政總監李子良稱女嬰情況危殆，最近更有走下坡迹象，如再無適合心臟供移植，隨時有生命危險。

政府主動聯絡國家衞健委求助，日前獲通知一名內地幼童因意外頭部重創而腦幹死亡，惟幼童心臟與內地輪候者未能配對，故內地醫療隊聯絡香港兒童醫院，因該幼童體重低，經評估後認為其心臟適合捐畀芷希。心臟急運港隨即做移植手術而成功。

有本地醫生就指器官供港移植，影響本港醫學界於器官移植多年建立嘅良好聲譽，憂本地醫學界被拒參與國際學術交流及培訓。唉！講來講去又係自私自利嘅保護心態。

喺如此危急救女嬰關頭，想的不是「視病猶親」？試想想如果那急於等待換心嘅女嬰係自己嘅女兒或係你嘅親朋戚友，會說出那樣冷血嘅話嗎？會只顧及甚麼「國際學術交流」嗎？醫者若冇父母心，冇咗「視病猶親」嘅學醫初心，老朽覺得佢哋對唔住「醫生」呢個咁神聖嘅行業！醫管局聯網服務總監鄧耀鏗稱香港及內地嘅器官移植都獲國際認同，今次個案係好事！正如本報「正論」指出大愛無疆捐心臟，勿因偏見阻救援。生命無價，今後兩地應喺呢方面多合作，善哉！