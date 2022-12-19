國歌關乎國家尊嚴和民族感情，絲毫不容玷辱，但接連發生的播錯國歌事件，作為主要載體的Google卻以內部運作守則為由拒予糾正，而Google屬下的YouTube亦一再拒應警方要求移除多部涉嫌違反《港區國安法》的網絡影片，荒唐傲慢且透釋出政治圖謀。一家跨國網絡巨擘就能炮製出一個國安「黑洞」，並為網絡「黑暴」門常開，法理情皆難容。因應之道惟有對外依法嚴厲究責，對內加強網絡管理「治未病」，防堵「反中亂港者」借網生亂。

有人接連以國際體育活動為平台，以播錯國歌為手段，以網絡隱匿為遮掩，宣揚已被依法取締的「黑暴」訊息，事件雖不成氣候，但其形式、姿態和頻率都是全球歷來首見，並有明顯的探底衝弱練兵味道。Google作為跨國網絡平台，有責任承擔嚴謹的負責任態度，提供正確的訊息，絕不能為求廣告、為求點擊流量、為求一己政治圖謀，就置是非事實和法理公義於不顧、就置國家尊嚴和民族感情於不理。香港沒有域外法權，但不是無所作為，所以涉港的違法侵權行為都有絕對的法律管治權。就此，我要嚴正向Google發出四問。

第一，所謂入境要問禁，而嚴遵在地政制規例和行政管理，都是外企外商的應有義務，至於港府提出的糾正所謂「香港國歌」這「明顯不正確」資料和將《義勇軍進行曲》「置頂」，以及移除涉嫌違反《港區國安法》的網絡影片，都是全球認同的合法合理合情要求，但Google和YouTube公然說「不」，也拒提解決方案，是否認為已能凌駕政府，一切以「我」為主？是否認為可以選擇性守規守法？

第二，在今次的「置頂」事件中，Google指其內部守則訂明只會移除涉及兒童色情、「起底」、垃圾郵件、按網頁持有人主動要求及合理法律而移除內容，港府的要求不在此列，並與該公司網絡搜尋引擎的運算法不符，據此對政府要求視作透明。姑勿論是否存在技術難題，但絕不可能要求政府自我矮化遷就企業內部守則，Google憑甚麼？

第三，「落廣告」就可「置頂」早是行內通例，所謂「置頂難」的技術問題完全不值一哂，Google拒絕「置頂」的真正原因在哪，廣告？政治？還是《義勇軍進行曲》有不能「置頂」的理由？畢竟，YouTube早在美國大選和緬甸大選中，便因其明顯的政治偏向而廣受批評。今次事件，我們需要一個合理說法。

第四，Google近年涉及多宗訴訟，既接納法庭判予的天價罰款，亦願意修改其內部守則，證明所謂守則並非鐵板一塊，亦不存在所謂治外權，仍需接納當地政府的規管懲處。現時仍拒負企業責任，拒糾正「明顯不正確」資料所泛生的錯誤矛盾，是否認為香港是「法不上巨企」？政府若不想被看扁，就要挺起腰板，堅持依法嚴辦，並要全面檢視和堵塞網絡管理漏洞。