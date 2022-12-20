朋友傳來美國前軍官對烏克蘭戰爭的分析，後者指出俄羅斯已集結五、六十萬大軍於烏東、烏南地區，有大舉進攻之勢。烏克蘭似不能抵抗，問題便不是俄羅斯動用核武器來挽回敗局，反而是美國在烏軍敗戰之時會否動用核武器來扭轉敗勢。美國在俄羅斯與烏克蘭周邊已布有核武器，美國一聲令下，便可發動攻勢。屆時俄羅斯反制，核戰會出現，大戰難免。

12月7日，普京說全球核戰的機率上升，俄羅斯的核武是阻止核戰的制約力量，又說俄羅斯不會首先使用核武，只會反擊。12月9日，普京似改變立場，說正考慮會否倣效美國的先發制人戰略，用超高音速導彈來保衞國土，這便可能包括動用核武了。12月9日印度取消與俄羅斯每年一度的高峰會議，美國媒體說這是因為印度對俄動用核武的態度不滿。這幾天，普京取消每年一度的年末記者會，並與國防部長、參謀總長到訪攻烏部隊聯合參謀部，逗留一整天，形勢顯然是會有大動作，這或許便是籌謀已久的大攻勢，五、六十萬軍隊部署的目的。俄軍說聖誕不停戰，大戰會否在聖誕前後爆發？

這次的大攻勢，應是烏克蘭戰爭自2月開始後新的階段。開戰時俄羅斯是求速戰而迫使烏克蘭投降，沒有大戰的準備。今次是吸取教訓，並作了超過一個月的準備、部署。普京說可能變成持久戰，便已排除輕敵之心，反而顯示出俄軍的決心與自信。烏軍的大反攻已師老兵疲，後方支援受制於基建近月被俄軍破壞，除非美國以北約直接出兵，否則僱傭兵已不能支撐戰局。

1999年美國與北約之打垮南斯拉夫與塞爾維亞，是用瘋狂的空襲。烏克蘭戰爭中美國不敢用北約空軍，只守不攻，面對俄羅斯即將發起的大攻勢，沒有北約空軍和導彈的優勢介入，烏克蘭政權應無法抵擋。美國與北約可用怎樣的方法來避免烏克蘭全軍潰敗、政權崩潰呢？一是波蘭出兵，但俄羅斯與白羅斯已組聯合部隊，加里寧格勒的俄軍也積極備戰。波蘭出兵，戰火蔓延，北約會否全面動員作戰呢？德、法、意等相信會反對，單靠波蘭與美國的駐軍不可能幫烏克蘭平反敗局，反而使波蘭也捲入。另一方法便是動用戰術核武，惟一旦動用，俄羅斯會克制抑或是先發制人全面出擊，至少是打擊駐歐的美軍？美國會怎樣選擇呢？