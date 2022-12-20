美國和西方在冷戰時期，是靠意識形態之戰打垮了蘇聯和社會主義陣營，那時候不叫「顏色革命」，而是叫「和平演變」。然而，這種「和平演變」卻離不開美國和西方有組織、有系統的滲透，暗中奪權，發動民眾抗議示威乃至種種暴力行動，因此絕不和平。之後，美國和西方在其他國家和地區玩這套把戲時，就將其升級「優化」為「顏色革命」，將顛覆政權和暴力成分包括進去。

從「和平演變」到「顏色革命」，玩的是一種東西，一個目的。到了這些年的「顏色革命」階段，因應經濟全球化、高科技配合，網絡、社交媒體的配合，其威力核爆式增長，可在極短時間形成「完美風暴」，一舉摧毀「革命」對象，奪權成功及更換代理人成功，比起武裝鬥爭、軍事行動，絕對「低成本、高效益」。

從「和平演變」到「顏色革命」，靈魂的東西還是意識形態，還是美國和西方要用自己的價值觀、世界觀「改造世界」，擊垮世界上一切與之不同的價值觀、世界觀，特別是社會主義和共產主義。他們用自己的價值觀、世界觀「改造世界」，摧毀他人，當然是為了他們的國家利益、族群利益，意識形態只是鬥爭工具。

美國和西方的「和平演變」、「顏色革命」、「意識形態」看似很可怕，其實只要做好「反滲透」工作，揭穿其謊言、造假、顛倒黑白、似是而非的語術、情緒式的煽動、挑撥離間、製造仇恨等等，堅決打擊他們在本國收買和派來、打着各種旗號、以各種身份活動的奸細，切斷他們裏應外合的渠道，嚴控有害資訊傳播，「顏色革命」就難以發動，就能做到「露頭」就打，將其消滅在萌芽狀態。

由此可見，香港反修例暴亂這場「港版顏色革命」有着正反兩方面的經驗。剛開始時，因為綏靖縱容，局面一發而不可收拾，直到《港區國安法》止暴制亂、堅決打擊內外勾結之敵，「顏色革命」便不堪一擊。