凡事都有定期，天下萬務都有定時。成立僅16年的公民黨因為無人願意接任執委而面臨「斷莊」，終究難逃解散命運。該黨主席梁家傑慨嘆世事萬物聚散有時，天下無不散之筵席。這分明是自我解嘲，天下分分合合，確實沒有不散之筵席，但一個曾經自命不凡的政黨如此短命，尚未成年便夭折，未免太諷刺了。

公民黨自認主要由專業人士組成，包括不少大狀，因此躊躇滿志，曾揚言要做「執政黨」。該黨成立之初確實比較理性，也願意和建制溝通，後來漸漸走火入魔，愈來愈偏激，與專業形象格格不入。尤其是反修例黑暴一役，公民黨徹底暴露亂港禍心，除了與港獨同流合污，並公然煽動暴力，甚麼「留案底令人生更加精彩」、「暴力有時可能解決問題」等等，這些謬論就是出自公民黨大狀之口，令人懷疑他們究竟是不是學法律的，或者他們所學的法律就是專門教人「違法達義」？

別的不說，公民黨多次乞求外國介入香港事務，包括派人去美國游說通過《香港人權與民主法案》、去信美國國會領袖要求制裁香港等等，單是這些行為已有觸犯《港區國安法》之嫌。梁家傑之流至今毫髮無損，那是因為他們虛偽狡詐，懂得鑽法律漏洞。精人出口，笨人出手，指的就是公民黨這班老滑頭，別人在前面打砸，他們躲在後面拱火。難怪有人說，偽君子比真小人更無恥。

不過，多行不義必自斃，不管公民黨多麼滑頭，終於還是逃不過覆亡命運。說來實在可笑，公民黨號稱反對派第二大黨，看似聲勢浩大，其實只有300名成員，交足會費的更只有數十人而已。這樣一個政治小團夥不知天高地厚，竟想挑戰共產黨，簡直是蚍蜉撼樹。在不同專業領域，他們也許各有所長，但對政治根本一竅不通，尤其是在共產黨面前，他們連小學生也談不上。不懂政治偏要班門弄斧，不正是公民黨自取滅亡的原因嗎？

民主黨也是如此，該黨號稱反對派第一大黨，實際上也只有700人，與公民黨一樣都是拉大旗作虎皮，包着自己去嚇唬別人。回歸後他們利用中央對香港的寬鬆政策，不斷興風作浪，從中渾水摸魚，嘗到了一些甜頭，因此自我膨脹，以為中央真的怕了他們。其實在中央眼中，民主黨也好，公民黨也罷，都不過是跳樑小丑，收拾他們輕而易舉。