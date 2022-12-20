卡塔爾世界盃曲終人散，冠軍戰阿根廷對法國，賽事之緊湊可謂近年罕見，看得全球球迷血脈沸騰。幸運之神始終眷顧阿根廷，球王美斯終於在他的國家隊最後生涯成功捧起大力神盃，不僅他個人圓夢了，全球粉絲一樣圓夢，替他高興，替他感動。

首次有世界盃在中東回教國家舉行，是體育無分疆界的一大體現，而卡塔爾本身富得漏油，大砸金錢興建的場館美輪美奐，賽事場場精彩，亦維持了公平競技精神，在各方面來說都可算十分成功。奈何西方白人總是要帶着傲慢與偏見來看待中東回教國家，英國BBC便刻意杯葛轉播開幕式，更自備節目嚴詞指斥卡塔爾有人權和強迫勞役等問題；碧咸本來是卡塔爾世界盃宣傳大使，但礙於國內壓力不敢高調宣傳，因而被卡塔爾批評為「收咗錢唔做事」；歐洲議會則通過決議關注卡塔爾人權狀況，狠批國際足協「猖獗和系統性」腐敗。

就連卡塔爾君主塔米頒獎時，為美斯披上「畢希」黑袍，以示對球王送上最崇高的敬意，也被西方解讀為騎劫美斯。其實，世界不斷轉變，許多地方也不斷進步，西方國家何時才肯面對現實，放下有色眼鏡，不再以為盎格魯撒克遜人才是全球唯一至尊？很明顯，他們以基督文明為世界正統自居，看不起回教國家，更難以接受回教國家也可以辦好一場盛大的國際賽事，導致心理極不平衡。

下屆世界盃將由美國、加拿大、墨西哥聯辦，是繼2002年日韓世界盃後再一次由多國合辦。美其名曰北美洲聯辦，實際上大家心知肚明，辦一屆世界盃是燒銀紙的玩意，僅卡塔爾世界盃便耗費2.29千億美元（約1.78萬億港元），史上最貴。以美國阮囊羞澀，不由多方分擔可能搞唔掂。