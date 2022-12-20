香港爆發反修例風波之後，出走歐美國家的「黃絲」群都在幹甚麼？答案是十居其九都在作稻粱謀，目前西方世界的經濟甚差，卻通脹熾烈，好些港人原以為帶去的儲蓄足夠用上5年、10年，現在也得重新盤算，但見百物騰漲，唯獨工資不漲，午夜夢迴，愁腸百轉，日子委實難過。

另外，或許有十居其一的移民港人，更是不作正經事，竟然發春秋大夢，要籌建所謂的「香港議會」。聽到這般荒謬的構思，套用一句廣東俗語，真是「人唔笑，狗都會吠」。這批狂想家認為，原有的香港已經淪陷，須在海外建立流亡政府，但即使是流亡，也得實踐民主，於是就要有一人一票選出的「香港議會」。

這個所謂議會的候選人從何而來？那可沒問題，大部分都由天天「唱衰」香港的黃絲KOL充當便是，他們早已準備就緒，只等着黃絲選民去投下「神聖」一票。可是問題來了，你怎麼知道投票的人一定是黃絲呢？如果共產黨派人混入其中，擾亂他們的選舉，那又當如何？

「香港議會」籌備組的主事者便發揮其天才創造力，想出一着奇招，就是要求所有投票者先交出80至100英鎊。不是吧，投票還得交錢，這錢是用來幹甚麼的？哦，原來是為了核實黃人的身份，故要先找律師替你作身份證明，沒有證明，你便不能投票。

這消息一出，讓不少想參與「香港建國」的窮黃人暴跳如雷，沒錢就沒得投票，這是哪門子的民主，由是使黃絲群中吵作一團，反對聲音不絕於耳。哈哈！黃絲分子就是這麼有娛樂性，朋友，假如你近日心情欠佳，不妨追看一下移民黃絲的消息，包準讓你笑不攏嘴。