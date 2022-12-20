著名作家奧威爾的經典小說《1984》有關於「2+2=5」的情節，引發人們思考當人人相信謊言就是真理時，究竟該勇於指出事實，還是昧着良心隨波逐流，甚至無恥地跳出來為歪理充當推手？很明顯，黃絲黑暴的選擇是衝出來為霸權者做走狗。

有走佬前電台黃主持人撰寫所謂評論文章，就着「Google將黑暴歌當國歌」大噴口水，除了在文章開首搬出「德先生」、「賽先生」，又指出論證該以事實為依據，排除個人喜好，不應以權貴政治立場去判斷，惟隨後所表達的卻是徹頭徹尾的葉公好龍。

黃人究竟知不知何謂「事實」？「2+2=4」是事實，「黑暴歌不是國歌」、「在Google搜尋『Hong Kong anthem』，竟然出現一大堆黑暴歌的結果，錯得交關且屢勸不改」是事實，即使黃絲黑暴反華反共，但如要論證也請閣下以事實為依據，排除個人喜舔美國民主黨、共和黨的喜好才是。

黃主持寫得出「科學精神」4字，便應該明白「求真」的重要性，而不是反叫人去了解網絡搜尋引擎的運作演算原理，因為這等說法與「黨可以宣布，二加二等於五，你就不得不相信它」別無二致，當人們得好像《1984》般，要反過來為真理部的運作演算原理想出開脫的理由，虧黃主持還好意思提及象徵民主的「德先生」。

黃主持有這等貽笑大方的舉措，也不讓人意外，因為有「燈神」之稱的黃KOL曾踢爆，邀請黃主持上Clubhouse，怎料對方竟摸上門，原來有人不知是獲邀上聊天室平台，黃人果真是「無知即力量」的代表。噢，不對，人們應去了解黃主持的運作演算原理，可憐之人必有可恨之處，說不定有人給網絡搜尋器的錯誤搜尋結果跣了一鑊呢。