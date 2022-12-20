卡塔爾世界盃昨日在香港時間凌晨，以阿根廷挫敗上屆冠軍法國畫上完美句號。筆者也有相約好友，與市民一起在商場看比賽，戰況峰迴路轉，起伏激盪，緊張萬分，全程都感受到大家對精彩足球賽事的熱愛。阿根廷36年後重奪王座，離不開運動員的努力、自己所屬國家及人民的支持，這令筆者想起，香港運動員近年的成績也非常出色，同樣值得市民持續的支持。

當看到美斯及一眾運動員捧起大力神盃及領取獎牌，喜極而泣，大家都難免感動，因為這都是在訴說運動員創造奇迹背後的努力、團結。當看到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯有數十萬或更多人湧至首都廣場，狂歡與激動落淚，場面都是扣人心弦。

有說全球有37億人一齊看總決賽直播，筆者一直認為，運動與比賽確實會為大家帶來許多正能量，超越政治、超越種族。

推動體育發展，讓市民熱愛運動，無論是足球、單車、劍擊、游泳等，持續支援運動員參加世界級體育盛事及賽事，甚至一個地方主辦體育盛事，筆者一向相信這些都可以有助團結人民，有助市民更熱愛自己身處的地方。

說回香港的運動員，筆者早前也觀看過港足與緬甸的對壘，表現不錯，香港隊相隔50多年再次打入亞洲盃決賽周，將在2023年底或2024年初到卡塔爾作賽。而香港女飛魚何詩蓓最近在世界短池游泳錦標賽，成功衞冕女子200米自由泳金牌。香港有許多出色的運動員，奧運過後，市民支持體育運動熱潮未有冷卻。特區政府需要推出更多支援運動發展的措施，包括支援運動員發展以及在地區推動運動普及化等。港足方面，我們也期望為運動員爭取更多機會對外作賽，或邀請境外球隊來港比賽。