第14屆港區全國人民代表大會的36位香港代表，上周經選舉會議成員投票選舉產生了。作為香港市民一分子，筆者雖然已不是選舉會議成員，沒有選舉權，但謹提3項建議，望新一屆港區人大代表予以考慮和跟進，研究如何發揮好人大的角色和作用。

香港自經歷2019年黑暴的破壞和3年新冠疫情折磨後，好在靠2020年中《港區國安法》的實施，以及落實了愛國者治港原則產生特區政府新班子和立法會經新選制選任後，才浴火重生，香港才發生二次回歸性質的轉變；「一國兩制、港人治港」方針得到更完整和準確的貫徹，中央全面管治權得到更全面和更見效地落實。在這樣的氛圍下，新一屆人大代表應否檢視過去過於「深閨」和「保守」的工作方式及工作方法，更名副其實地履行「人民代表」這一光榮崇高的稱號，不負人民的希望，做一個真正代表人民、真心為人民、全心全意為人民服務的人民代表呢？不可不知的是，人大代表是國家級，比之立法會議員的地位層次更高，可是過去卻鮮見有人大深入社會基層和學校講國情聽民意。

建議改革有三：首先是去「深閨」化，密切聯繫市民，與港人同呼吸共命運。不知民情、不識民意，既沒講好中國故事，也沒反映港真實情況，不向人民問責和交代，試問怎算人民代表？其次是切實發揮橋樑和紐帶作用，帶領和團結港人熱愛國家，投入第二個百年偉大民族復興的建設事業奮鬥。過去10年香港社會的動亂，正說明愛國反霸事業和愛國愛港力量並沒與時俱進地壯大，同人大代表並沒有充分發揮應有的角色和作用是不無關係。再者，為港人做一件實體的貢獻，向南京學習，設抗日戰爭紀念館，講好香港愛國反霸反侵略歷史。