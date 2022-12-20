美國總統拜登自上任後面臨新冠病毒大流行、經濟動盪，房租、汽油等生活開銷大漲，壓得人民喘不過氣來，拜登急需盡快從絕望當中重振，佢早前接受美媒專訪，表示民眾嘅悲觀情緒佢都懂，又指美國並非避免不了衰退，希望美國人能更有信心，佢認為美國比世上任何國家都更有能力克服眼前嘅通貨膨脹。

事實係美國政府長期依賴印鈔度日，債台高築，美國繼續加息陰霾不散，需求趨降無可避免。拜登對內搞唔掂經濟，對外政策更是失敗，尤其對中國一味喊驚，一直拿「中國威脅論」胡扯。早前美國國防部發表年度《中國軍力報告》，大肆渲染中國軍力如何擴張，料2035年擁有1,500枚核彈頭，甚至正在研發先進核投射系統，反制美方導彈防禦能力云云。

呢，美國康乃爾大學華裔教授白潔曦早前喺《外交事務》撰文，指美國以不健康嘅模式關注中國嘅威脅，反而損害美國嘅外交政策。在她看來，不安全感和恐懼，對美國嘅民主以及關於中國和美國政策公開討論嘅質量，都會產生毒害作用。

有論者指出，喺現實中，恐懼容易被想像所放大，從而離真實更遠。事實不正是這樣嗎？國家主席習近平上月出席G20峰會發表《共迎時代挑戰 共建美好未來》重要講話，指出現代化不是哪個國家嘅特權，走在前面嘅國家應該真心幫助其他國家發展。有人統計過，「發展」一詞出現了40次，「合作」出現24次。中國一直強調開放和發展，習近平指「中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益」，而美國卻一直對中國抹黑、圍堵、打壓，嘴巴卻不忘說「中國威脅」，老美若非患上嚴重思覺失調，怎會把發展和合作都當成威脅？