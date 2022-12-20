俄烏戰爭仍處於膠着狀態，隨着歐洲入冬，雙方均未見大規模攻勢。然而，這並不意味歐洲今年聖誕能安枕無憂，皆因素有「歐洲火藥桶」之稱的巴爾幹半島，又發生爭端！科索沃北部塞族人聚居地發生動亂，塞爾維亞總統武契奇已向北約維和部隊提出請求，擬派出軍隊及警察進入科索沃，惟預計北約將會拒絕。現時，塞爾維亞大批裝甲部隊集結在邊境一帶，衝突或一觸即發！

縱然戰爭早於1999年結束，科索沃更於2008年宣布獨立，然而科索沃未獲全球公認，至今僅約98個國家承認其是主權獨立國家；即使歐盟內部亦意見分歧，其中西班牙、羅馬尼亞、希臘、塞浦路斯及斯洛伐克出於自身立場考慮，尚未承認科索沃為國家，這亦導致科索沃申請加入歐盟遭遇巨大阻力。至於塞爾維亞，自然是把科索沃視為自治省，即便雙方經過多次談判，聯合國也介入斡旋，惟問題一直懸而未決。之所以多年來沒發生大規模軍事衝突，源於塞爾維亞保持克制，承諾絕不以武力解決問題；當然，科索沃受北約保護，也是主因之一。

今次動亂始於科索沃「車牌」爭議。科索沃政府早前宣布，所有車輛必須使用由科索沃當局核發的車牌才能上路，引發塞爾維亞及在科索沃的塞族人不滿；尤其是聚居在科索沃北部的塞族人，一直視當地為塞爾維亞領土，自然不遵從普里斯提納政權的命令。雖然經國際斡旋後，雙方一度同意讓步，惟科索沃又宣布4個塞族聚居地區提前選舉，引發當地官員及警察集體辭職，科索沃則趁機打破2013年的《布魯塞爾協議》，派出阿爾巴尼亞族軍警及官員接管塞族自治地區，並拘捕一名塞族前警官，終全面引爆塞族人怒火，以堵路甚至小規模交火來反抗。

科索沃問題源於阿爾巴尼亞族與塞爾維亞族的衝突。科索沃以阿族人為主，當年阿族人為爭取獨立自主，不惜武裝反抗以塞族人為首的南斯拉夫軍隊，最終南斯拉夫被北約轟炸至體無完膚，土崩瓦解分裂成多個國家，阿族人亦如願取得科索沃實權。倘若說阿族人當年希望脫離塞族人統治是合情合理，如今科索沃北部的塞族人希望奪回自治權，也絕不理虧；畢竟與整個科索沃剛好相反，包括米特羅維察等北部地區，居民大多數為塞族人。顯而易見，現時阿族與塞族的角色，與當年戰爭時剛好倒轉。

兩族仇恨本已不共戴天，衝突如今再次升溫，武契奇希望派1,000名軍警保護塞族人乃合情合理，也符合聯合國安理會第1244號決議的內容。然而北約若答應，勢必影響自身威望及與科索沃政權的關係；北約若拒絕塞方的請求，兩族衝突一旦愈演愈烈，北約也將遭受國際社會的責難。北約現時進退兩難，卻不值得世人同情，畢竟北約喜愛持雙重標準，行為肆無忌憚，科索沃才會有樣學樣，無事挑事；可以說，北約陷入兩難局面，根本是自找的！