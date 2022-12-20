功夫茶：定義模糊太不該　虐兒頻生誰當災

小朋友理應受到大人保護，可以無憂無慮咁成長！之不過，呢個世界太多紛爭，資源分配亦不均，以至於好多地區嘅兒童根本冇一個健康成長嘅環境！香港作為一個高度發達嘅城市，好多人都認為，生活喺呢度嘅小朋友已經稱得上幸福；殊不知，即使條件充分，幸福都絕非必然。喺風光背後，香港暗藏各種污穢，令人髮指嘅案件頻頻發生，就好似惡性循環咁源源不絕，虐兒案亦係其中一項。造成呢一切嘅原因，實應歸咎於歷屆政府嘅不作為！

呢嗱！保良局嬰兒組早前發生咗懷疑虐兒事件，至今已有3名員工涉案被捕，保良局事後仲成立獨立檢討委員會進行檢討。本以為案情已經夠觸目驚心，點估到原來檢討報告仲嚇人！委員會主席彭韻僖尋日喺大氣電波透露，喺院舍人手短缺之下，每名工作人員要照顧7至8個嬰幼兒，仲要因為有特殊學習需要嘅兒童數目增加，令前線壓力大增！為人父母者都明白，照顧一個小朋友絕不容易，尤其喺嬰兒階段，好多時係靠經驗去彌補，從錯誤中學習，就好似摸住石頭過河咁！照顧一個小朋友都唔簡單，何況係7至8個，仲要有啲有特殊學習需要，幾專業都搞唔掂啦！

更驚嚇嘅係，原來唔係個個工作人員都稱得上「專業」！彭韻僖透露，員工嘅入職培訓根本唔足夠，加上對於虐兒定義界線模糊不清，令到唔少員工擔心一啲無心之失會被視為虐兒。呢個情況已經唔可以用「唔理想」去解釋，直頭係「有問題」！何解員工入職培訓會唔足夠呢？係咪缺乏資源所導致呢？港府對此又有冇監管呢？定抑或放任機構自行處理呢？假如話員工根本唔知咩係虐兒，佢哋又點會分得清咩係做得，咩係唔做得呢？一個唔小心越界，雙方都會受害，咁港府係咪有一套統一嘅標準畀番業界呢？

委員會嘅報告仲透露咗另一個問題，就係嬰兒組嘅兒童超齡問題嚴重，好多小朋友超過5歲，卻因為宿位不足，令到社署中央轉介組喺轉介兒童到合適組別嘅時候出現擠塞，被迫留喺嬰兒組。更令人頭痛嘅係，呢啲超齡兒童並唔係個個都有「大哥哥大姐姐」風範，有時仲會喺院舍入面製造問題，挑戰工作人員嘅權威！雖然報告提出機構應增加人手去照顧呢啲超齡兒童，之不過前面都講到機構存在人手不足問題，仲增唔增派到人手呢，確係一個疑問！

歸根究柢，查實港府有冇給予機構充分嘅資源去增聘人手、擴大宿位呢？定抑或錢又畀唔足，標準又冇釐清，一味設立多套法律，等啲工作人員一做錯就拉呢？細路仔都係社會未來嘅棟樑，佢哋將來嘅成就隨時超出人們想像，所以每一名小朋友都值得被珍惜，港府又何苦喺呢啲範疇太吝嗇。眼光放長遠啲，只有小朋友可以健康成長，社會先能夠穩定發展！