娛圈單打：風騷沉浸小鮮肉　離開大台一身輕

內地潮講「沉浸式」，甚麼沉浸式體驗、沉浸式旅遊，這三個字充分表現出如何沉醉、享受和浸透其中。65歲的Do姐鄭裕玲離開效力近40年的TVB後，無約一身輕，也開始了人生另一階段。近日既答應為HOY TV拍攝全男班伴遊的旅遊節目，未出發前更先與ViuTV的193郭嘉駿合作拍MV，可謂沉浸式包圍在小鮮肉中。

今次是Do姐首次拍MV，以一身英式神秘貴婦打扮現身，更在IG搞笑謂：「我有理由相信你（193）是暗戀我的，我無以為報喇！所以你問我可不可以客串，我怕咗你喇，所以就客串了。」可見Do姐跟後生仔完全沒有隔閡，打成一片。至於稍後投入拍攝的旅遊節目，其中一名伴遊正是已離開TVB的小鮮肉余德丞。眾男伴月，難怪Do姐零舍風騷。

事實上，Do姐在演藝圈的成就極高，拍電影拿影后，拍劇得到最高收視兼做埋視后，做主持更是自帶壓場感，可說是周身刀張張利，無人能及。如今名成利就，年紀亦有番咁上下，不需要再為錢打拚，是時候享受人生，有甚麼好得過寓工作於娛樂？離開TVB後有更大自由度，有興趣的工作才做，簡直就是打工仔的最高境界！

Do姐亦不諱言喜歡追星，最愛韓星和煲劇，又愛MIRROR的姜濤，自認係姜糖，跟時下的後生仔女無異。

隨着MIRROR、ERROR相繼走紅，圈中不少紅星亦爭相跟他們合作，以顯示自己跟上潮流唔會out。兩隊男團又可藉着這些Crossover增加人氣、擴大觀眾層面，各取所需，互惠互利，何樂而不為？